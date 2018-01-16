Gülşah Saraçoğlu'ndan Bülent Ersoy'u çıldırtan ima

Magazin D'nin konuğu olan modacı Gülşah Saraçoğlu
, sanatçı Bülent Ersoy
'un takılarının sahte olduğunu ima etti, ortalık karıştı.
Programa bağlanan Bülent Ersoy, Gülşah Saraçoğlu'na
ateş püskürdü...
İşte Bülent Ersoy'un Gülşah Saraçoğlu'na söylediği sözler:
'O DİKTİĞİN ELBİSELERİ KÖPEĞİN ÖNÜNE KOYSAN YEMEZ'
Tabii gerçekse diye bir ifade kullandı. Bu hanıma ben bir soruyorum acaba taş uzmanı mı kendisi? Taa kilometrelerce mesafeden taşı değerlendiriyor. Bugün taş uzmanları bile öyle hemen anlayamıyor. Öyle yorumlar falan yapmaya kalkmasın. Kaldı ki onun adı tek taştır çocuğum. Sen kim oluyorsun çocuğum? Ben bir iki kere dikiş diktirmek zorunda kaldım. Ama riyasız söylüyorum elbisenin modelindne ziyade içi önemlidir. Ne astarı belli ne bir şeyi belli. Sen evvela kendi mesleğinde adam ol da ondan sonra benim taşlarım üzerinde değerlendirme yap. Öyle kendini giydirmekle olmuyor. Başkalarını da giydir, elinde tutmayı bil. Giyilcek gibi deği o elbiseler. Benim elbise taşıyıcılığım olmasa o diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez. İşte ayaklar baş olmaya çalışıyor. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Aslında hiçbir şey değilsin.İçine sindiremedin mi Nur Yerlitaş'ın büyük imzasını.
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Elif Bayram