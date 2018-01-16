Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Gülşah Saraçoğlu'ndan Bülent Ersoy'u çıldırtan ima

Gülşah Saraçoğlu Özge Ulusoy'un sunduğu D Magazin'de, Bülent Ersoy'un takılarının sahte olduğunu ima etti. Bülent Ersoy çıldırdı

16 Ocak 2018, Salı 15:35
Gülşah Saraçoğlu'ndan Bülent Ersoy'u çıldırtan ima
Magazin D'nin konuğu olan modacı Gülşah Saraçoğlu, sanatçı Bülent Ersoy'un takılarının sahte olduğunu ima etti, ortalık karıştı.

Programa bağlanan Bülent Ersoy, Gülşah Saraçoğlu'na ateş püskürdü...

İşte Bülent Ersoy'un Gülşah Saraçoğlu'na söylediği sözler:


'O DİKTİĞİN ELBİSELERİ KÖPEĞİN ÖNÜNE KOYSAN YEMEZ'


Tabii gerçekse diye bir ifade kullandı. Bu hanıma ben bir soruyorum acaba taş uzmanı mı kendisi? Taa kilometrelerce mesafeden taşı değerlendiriyor. Bugün taş uzmanları bile öyle hemen anlayamıyor. Öyle yorumlar falan yapmaya kalkmasın. Kaldı ki onun adı tek taştır çocuğum. Sen kim oluyorsun çocuğum? Ben bir iki kere dikiş diktirmek zorunda kaldım. Ama riyasız söylüyorum elbisenin modelindne ziyade içi önemlidir. Ne astarı belli ne bir şeyi belli. Sen evvela kendi mesleğinde adam ol da ondan sonra benim taşlarım üzerinde değerlendirme yap. Öyle kendini giydirmekle olmuyor. Başkalarını da giydir, elinde tutmayı bil. Giyilcek gibi deği o elbiseler. Benim elbise taşıyıcılığım olmasa o diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez. İşte ayaklar baş olmaya çalışıyor. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Aslında hiçbir şey değilsin.İçine sindiremedin mi Nur Yerlitaş'ın büyük imzasını.




Bülent Ersoy'dan Tarkan'a büyük jestBülent Ersoy'dan Tarkan'a büyük jest
Bülent Ersoy çıldırdı!Bülent Ersoy çıldırdı!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Danica Patrick Aaron Rodgers ile beraber olduğunu açıkladı

Danica Patrick Aaron Rodgers ile beraber olduğunu açıkladı
Ahmet Kural Sıla'yı sildi

Ahmet Kural Sıla'yı sildi

Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan'dan tüyler ürperten açıklama!

Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan'dan tüyler ürperten açıklama!
Sunucu Müge Anlı, Zahide Yetiş'in bebeğinin cinsiyetini açıkladı (Zahide Yetiş kimdir?)

Sunucu Müge Anlı, Zahide Yetiş'in bebeğinin cinsiyetini açıkladı (Zahide Yetiş kimdir?)
Recep Aktuğ annesini kaybetti

Recep Aktuğ annesini kaybetti
Gülşen’e Adriana Lima soruldu

Gülşen’e Adriana Lima soruldu
Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyi hayatını kaybetti

Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyi hayatını kaybetti

Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
Hadise sahnede çıldırdı

Hadise sahnede çıldırdı

Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları (Gülşen rezil oldu)

Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları (Gülşen rezil oldu)
Adnan Oktar'ın kediciği, iç çamaşırıyla dans etti

Adnan Oktar'ın kediciği, iç çamaşırıyla dans etti