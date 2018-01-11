Gülşah Saraçoğlu ve Selçuk Yentur nişanlandı!

Modacı Gülşah Saraçoğlu
işadamı Selçuk Yentur
ile 2010'da evlenip 2012 yılında boşandı. Gülşah Saraçoğlu bu ayrılığa iki yıl dayanıp 2014 yılında tekrar Selçuk Yentur ile evlendi. Gülşah Saraçoğlu ve Selçuk Yentur'un 2. evliliği ise 1 yıl sürdü ve çift 2015 yılında boşandıklarını açıkladı.
NİŞAN YÜZÜKLERİNİ ALİ AĞAOĞLU TAKTI
Bugün ise çiftten sürpriz bir haber geldi. Modacı Gülşah Saraçoğlu iki defa evlenip boşandığı Selçuk Yentur ile yeniden nişanlandı. Nişan yüzüklerini Ali Ağaoğlu
taktı.
Öte yandan Gülşah Saraçoğlu
, Mart 2016'da 80 kiloydu. Korkmasına rağmen mide ameliyatı oldu. 8 ayda 27 kilo verip 53'e kadar indi.
Gülşah Saraçoğlu
“Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:
“Elbise diktiğim artistler gibiyim. Bazı ünlü arkadaşlarım bana ‘Sahneye çıkmanın zamanı geldi’ diye takılıyor. Televizyon programı için teklifler almaya başladım bile.”
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