Gülşah Saraçoğlu ve Selçuk Yentur nişanlandı!



NİŞAN YÜZÜKLERİNİ ALİ AĞAOĞLU TAKTI

Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti

Gülşah Saraçoğlu kontrolü Bülent Ersoy'a yaptırdı

Elif Bayram

Modacıişadamıile 2010'da evlenip 2012 yılında boşandı. Gülşah Saraçoğlu bu ayrılığa iki yıl dayanıp 2014 yılında tekrar Selçuk Yentur ile evlendi. Gülşah Saraçoğlu ve Selçuk Yentur'un 2. evliliği ise 1 yıl sürdü ve çift 2015 yılında boşandıklarını açıkladı.Bugün ise çiftten sürpriz bir haber geldi. Modacı Gülşah Saraçoğlu iki defa evlenip boşandığı Selçuk Yentur ile yeniden nişanlandı. Nişan yüzüklerinitaktı.Öte yandan, Mart 2016'da 80 kiloydu. Korkmasına rağmen mide ameliyatı oldu. 8 ayda 27 kilo verip 53'e kadar indi.“Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:“Elbise diktiğim artistler gibiyim. Bazı ünlü arkadaşlarım bana ‘Sahneye çıkmanın zamanı geldi’ diye takılıyor. Televizyon programı için teklifler almaya başladım bile.”