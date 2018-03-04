Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Gülse Birsel'den Jet Sosyete dizisi açıklaması

Jet Sosyete dizisinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, dizinin süresiyle ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi

04 Mart 2018, Pazar 23:58
Gülse Birsel'den Jet Sosyete dizisi açıklaması
Star TV'de yayınlanan komedi dizisi Jet Sosyete'nin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Twitter hesabı üzerinden dizinin süresiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Birsel; 'Sevgili seyirciler, çok kısa diye şikayet ettiğiniz Jet Sosyete 95 dakikaydı! Evet, rakipler 140-150 dakika ve reyting açısından dezavantajlıyız ama komedide olmaz o uzunluk, affedin. İlgiye, alakaya, kahkahalara teşekkürler.' dedi.

REYTİNGLER DİBİ GÖRDÜ


Gülse Birsel'in fenomen dizisi Avrupa Yakası'nı tahtından edeceği konuşulan Jet Sosyete reytingde umduğunu bulamadı.
Jet Sosyete reyting listesinde 10. sıraya kadar düştü.

Gülse Birsel hakkındaki iddialara Instagram'dan yanıt verdiGülse Birsel hakkındaki iddialara Instagram'dan yanıt verdi

Ece Gürsel’den Gülse Birsel itirafıEce Gürsel’den Gülse Birsel itirafı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bu ünlüler öyle değişik işlere yöneldiler ki!

Bu ünlüler öyle değişik işlere yöneldiler ki!
Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Üçüncü hafta adaya veda eden isim?

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Üçüncü hafta adaya veda eden isim?
2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin çıktığı iddia edilen damat adayı Medet Batal dolandırıcı çıktı

2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin çıktığı iddia edilen damat adayı Medet Batal dolandırıcı çıktı
Katie Price'ın son hali korkuttu

Katie Price'ın son hali korkuttu
Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Baki Çiçek: İnsanlar beni görünce onun öldüğüne inanmıyor

Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Baki Çiçek: İnsanlar beni görünce onun öldüğüne inanmıyor
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' haberine sert cevap

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' haberine sert cevap
Hepimiz Emel Aydan'ı gerçek bir kadın sanmıştık

Hepimiz Emel Aydan'ı gerçek bir kadın sanmıştık
İclal Aydın: Bir sabah uyandı ve tanımadı bizi annem

İclal Aydın: Bir sabah uyandı ve tanımadı bizi annem
Deniz Akkaya'dan Nurettin Yıldız'a tepki: Biri bu adamı susturmalı!

Deniz Akkaya'dan Nurettin Yıldız'a tepki: Biri bu adamı susturmalı!
Kırmızı ışıkta başladı mahkemede bitti

Kırmızı ışıkta başladı mahkemede bitti
Elçin Sangu yeni otomobiliyle görüntülendi (Ünlülerin otomobilleri)

Elçin Sangu yeni otomobiliyle görüntülendi (Ünlülerin otomobilleri)