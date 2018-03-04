Gülse Birsel'den Jet Sosyete dizisi açıklaması

REYTİNGLER DİBİ GÖRDÜ

Gülse Birsel hakkındaki iddialara Instagram'dan yanıt verdi

Ece Gürsel’den Gülse Birsel itirafı

Mine Bozkurt

Star TV'de yayınlanan komedi dizisi Jet Sosyete'nin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Twitter hesabı üzerinden dizinin süresiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.Birsel; 'Sevgili seyirciler, çok kısa diye şikayet ettiğiniz Jet Sosyete 95 dakikaydı! Evet, rakipler 140-150 dakika ve reyting açısından dezavantajlıyız ama komedide olmaz o uzunluk, affedin. İlgiye, alakaya, kahkahalara teşekkürler.' dedi.Gülse Birsel'in fenomen dizisi Avrupa Yakası'nı tahtından edeceği konuşulan Jet Sosyete reytingde umduğunu bulamadı.Jet Sosyete reyting listesinde 10. sıraya kadar düştü.