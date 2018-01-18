Gülse Birsel'den Naz Elmas açıklaması! (Jet Sosyete dizisi kadrosunda kimler var?)

Şu sıralar Aile Arasında
ile beyazperdede boy gösteren Gülse Birsel
'in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen dizi Jet Sosyete Star TV
'den ekranlara gelecek.
KOMEDİ FIRTINASI
BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek Jet Sosyete
yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi fırtınası estirecek.
JET SOSYETE KADROSUNDA KİMLER VAR?
Son olarak dizinin kadrosuna Naz Elmas
'ın katılığı öne sürülmüştü. Ancak Gülse Birsel
Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Kadromuz uzun zamandır belli" diyerek bu iddiayı yalanladı.
Naz Elmas
İşte orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan Jet Sosyete kadrosundaki isimler:
Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Emre Taştekin, Tuğba Çom Deniz, Cengiz Ecem Uzun.
Çiğdem Saltık