Gülse Birsel'den Naz Elmas açıklaması! (Jet Sosyete dizisi kadrosunda kimler var?)

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete kadrosu şekillendi. Çekimleri başlayan ve Star TV'de yayınlanacak diziye son olarak ise Naz Elmas'ın da dahil olduğu öne sürülmüştü. Ancak Birsel bu iddiayı yalanladı. İşte Jet Sosyete kadrosu ve dizi hakkında bilgiler...