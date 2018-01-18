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Gülse Birsel'den Naz Elmas açıklaması! (Jet Sosyete dizisi kadrosunda kimler var?)

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete kadrosu şekillendi. Çekimleri başlayan ve Star TV'de yayınlanacak diziye son olarak ise Naz Elmas'ın da dahil olduğu öne sürülmüştü. Ancak Birsel bu iddiayı yalanladı. İşte Jet Sosyete kadrosu ve dizi hakkında bilgiler...

Gülse Birsel'den Naz Elmas açıklaması! (Jet Sosyete dizisi kadrosunda kimler var?)
Şu sıralar Aile Arasında ile beyazperdede boy gösteren Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen dizi Jet Sosyete Star TV'den ekranlara gelecek.

KOMEDİ FIRTINASI

BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek Jet Sosyete yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi fırtınası estirecek.

JET SOSYETE KADROSUNDA KİMLER VAR?

Son olarak dizinin kadrosuna Naz Elmas'ın katılığı öne sürülmüştü. Ancak Gülse Birsel Instagram hesabından yaptığı açıklamada  "Kadromuz uzun zamandır belli" diyerek bu iddiayı yalanladı.


Naz Elmas

İşte orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan Jet Sosyete kadrosundaki isimler:

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Emre Taştekin, Tuğba Çom Deniz, Cengiz Ecem Uzun.

 


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