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Gülse Birsel isyan etti: Dizi başlamadan seyretmiş olmanız müthiş (Jet Sosyete)

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel henüz tanıtımlarının döndüğü dizisi Jet Sosyete hakkında yapılan bir paylaşıma tepki gösterdi

30 Ocak 2018, Salı 13:17
Gülse Birsel isyan etti: Dizi başlamadan seyretmiş olmanız müthiş (Jet Sosyete)
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Jet Sosyete dizisinin tanıtımları geride bıraktığımız gün dönmeye başlamış ve büyük beğeni kazanmıştı.

Yeni projesi hakkında yapılan yorumları yakından takip eden Gülse Birsel, bir takipçisinin yaptığı eleştiriye yanıt verdi.

''BEN BİLE DAHA SEYRETMEDİM''

Dizinin sadece tanıtımını izleyerek bir karara varan takipçisine tepki gösteren Gülse Birsel, ''Dizi daha başlamadan seyretmiş olmanız müthiş! Ben bile daha seyretmedim. Hatta çekimler bile bitmedi'' sözlerini sarf etti.



JET SOSYETE'NİN 1. BÖLÜM FRAGMANI:



JET SOSYETE'NİN KONUSU NE?

Birkaç hafta içinde ilk bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Jet Sosyete'nin konusu da belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Jet Sosyete orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan bir komedi dizisi olacak.

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