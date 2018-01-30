Gülse Birsel isyan etti: Dizi başlamadan seyretmiş olmanız müthiş (Jet Sosyete)

''BEN BİLE DAHA SEYRETMEDİM''

JET SOSYETE'NİN 1. BÖLÜM FRAGMANI:

JET SOSYETE'NİN KONUSU NE?

Gülse Birsel’in yeni dizisi Jet Sosyete’nin yayınlanacağı kanal belli oldu

Gülse Birsel'den Naz Elmas açıklaması! (Jet Sosyete dizisi kadrosunda kimler var?)

Çiğdem Saltık

Güçlü kadrosuyla dikkat çekennin tanıtımları geride bıraktığımız gün dönmeye başlamış ve büyük beğeni kazanmıştı.Yeni projesi hakkında yapılan yorumları yakından takip eden, bir takipçisinin yaptığı eleştiriye yanıt verdi.Dizinin sadece tanıtımını izleyerek bir karara varan takipçisine tepki gösteren, ''Dizi daha başlamadan seyretmiş olmanız müthiş! Ben bile daha seyretmedim. Hatta çekimler bile bitmedi'' sözlerini sarf etti.Birkaç hafta içinde ilk bölümüyle ekranlara gelmesi beklenennin konusu da belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Jet Sosyete orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan bir komedi dizisi olacak.