Gülşen'den Adriana Lima'ya: Beni neden daha önce takip etmedin?



'ŞARKILARIMIN YABANCI BİRİ TARAFINDAN DİNLENİLMESİ ÇOK GÜZEL'

Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı

'ADRİNA'YA SORACAĞIM'

Gülşen saçlarına kaynak yaptırdı!

Elif Bayram

Bursa Uludağ’da katıldığı programda sahne alanhayranlarının büyük ilgisi ile karşılaştı.Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayankendisini sosyal medya hesabından takibe alması hakkında,"Evet almış. Ben de buraya gelirken duydum. Enteresan tabii ki. Galiba daha önce de Türkiye ile haşir neşir bir insandı bildiğim kadarıyla. Tabii yaptığım şarkıların yabancı biri tarafından dinleniyor olması da çok güzel. Daha önce de benim şarkılarımla arabada eğlenirken videolarını paylaşmıştı.Tabii ki bu hoşuma gidiyor.olduğu için değil. Yurt dışında her hangi bir yabancı birinin sound olarak yakın hissetmesi ve sevmesi, müziğin ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor. Benim de yaptığım işi doğrular gibi geliyor bana. Takibe alma konusunu ben de bilmiyorum. Soracağım gördüğüm zaman, niye daha önce almadın diye." dedi.