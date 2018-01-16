Gülşen'den Adriana Lima'ya: Beni neden daha önce takip etmedin?

Hande Erçel'in pozu olay oldu!
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Türk yazar Metin Hara ile ilişkisinden sonra radarımızdan çıkmayan Brezilyalı manken Adriana Lima daha önce arkadaşlarıyla arabada seyahat ederken, Gülşen'in 'Dan Dan' şarkısıyla coşmuştu. Adriana Lima bu olayın ardından Gülşen'i Instagram'da takip etmeye başladı. Bunu duyan Gülşen hep çok mutlu oldu hem de 'Adriana'yı gördüğümde soracağım; Neden beni daha önce takip etmedin diye' dedi
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