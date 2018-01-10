Gülşen'in oğlu Azur Benan 1 yaşında!

Gülşen
ile Ozan Çolakoğlu
2011'de aşk yaşamaya başlamıştı. Çift Haziran 2016'da, İspanya-Barselona'da evlendi. Gülşen, 10 Ocak 2017'de de oğlu Azur Benan
'ı dünyaya getirdi.
Azur Benan
bugün birinci yaşına bastı. Oğlu için bugün Zorlu Center'da bir restoranda doğum günü partisi organize eden Gülşen
'i dostları yalnız bırakmadı. Doğum günü partisinden özel anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Demet Akalın
paylaştığı fotoğrafın altına "Aşk bu aşk'' notunu düştü.
TARKAN DA AZUR BENAN'I UNUTMADI
Tarkan
da Azur bebeği unutmadı. Daha önce çekildikleri bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Tarkan
altına ''Azur Benan'ımız 1 yaşında... Daha nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Seni çok seviyoruz ufaklık'' mesajını yazdı.
'HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"
Ozan Çolakoğlu geçen yıl Renkli Sayfalar'a telefonla bağlanarak duygularını canlı yayında şöyle anlatmıştı:
"Bebek ikimize de benziyor. Benan ismini annesi koydu, parmakla gösterilen örnek kişi anlamında. Azur ismini ben koydum. Çok sevdiğim bir isimdi. Gök mavisi anlamında. Doğuma girdim, doğduğu anda kendimi tutamadım ağladım. 9 ay boyunca karında, sonra karşınızda görüyorsunuz çok garip bir duygu. Vakti gelmişti. Kontrole gitmiştik, doktor daha fazla bekletmeyelim sizi dedi. Erken sezaryen gibi bir durum olmadı. Sezeryan düşünüyorduk, normal doğuma girdi. Ben kendimi kaybettiğim için Gülşen'e çok dikkat edemedim ruh haline, ağlamıştır herhalde. Maşallah boylu poslu, tosun gibi bir çocuk. Eğer onu bırakıp stüdyoya gidebilirsem, gittiğim gün Benan için bir şarkı yapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah "
Gülşen, oğlu Azur'u yanından hiç ayırmıyor. Bebeğini kendisinin büyütmek istediğini her fırsatta belirten Gülşen
sözünün arkasında durduğunu Azur'u her yere yanında götürerek gösteriyor.
Gülşen
Azur Benan için bugüne kadar 3 dadı değiştirdi. Dadılarla geçinemeyen Gülşen ''Kimseye güvenim kalmadı. Bir süre dadımız olmayacak. Oğluma ben herkesten daha iyi bakarım'' demişti.
Çiğdem Saltık