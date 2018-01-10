Gülşen'in oğlu Azur Benan 1 yaşında!

TARKAN DA AZUR BENAN'I UNUTMADI

'HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Çiğdem Saltık

ile2011'de aşk yaşamaya başlamıştı. Çift Haziran 2016'da, İspanya-Barselona'da evlendi. Gülşen, 10 Ocak 2017'de de oğlu'ı dünyaya getirdi.bugün birinci yaşına bastı. Oğlu için bugün Zorlu Center'da bir restoranda doğum günü partisi organize eden'i dostları yalnız bırakmadı. Doğum günü partisinden özel anlar sosyal medyada paylaşıldı.paylaştığı fotoğrafın altına "Aşk bu aşk'' notunu düştü.da Azur bebeği unutmadı. Daha önce çekildikleri bir kareyi Instagram hesabından paylaşanaltına ''Azur Benan'ımız 1 yaşında... Daha nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Seni çok seviyoruz ufaklık'' mesajını yazdı.Ozan Çolakoğlu geçen yıl Renkli Sayfalar'a telefonla bağlanarak duygularını canlı yayında şöyle anlatmıştı:"Bebek ikimize de benziyor. Benan ismini annesi koydu, parmakla gösterilen örnek kişi anlamında. Azur ismini ben koydum. Çok sevdiğim bir isimdi. Gök mavisi anlamında. Doğuma girdim, doğduğu anda kendimi tutamadım ağladım. 9 ay boyunca karında, sonra karşınızda görüyorsunuz çok garip bir duygu. Vakti gelmişti. Kontrole gitmiştik, doktor daha fazla bekletmeyelim sizi dedi. Erken sezaryen gibi bir durum olmadı. Sezeryan düşünüyorduk, normal doğuma girdi. Ben kendimi kaybettiğim için Gülşen'e çok dikkat edemedim ruh haline, ağlamıştır herhalde. Maşallah boylu poslu, tosun gibi bir çocuk. Eğer onu bırakıp stüdyoya gidebilirsem, gittiğim gün Benan için bir şarkı yapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah "Gülşen, oğlu Azur'u yanından hiç ayırmıyor. Bebeğini kendisinin büyütmek istediğini her fırsatta belirtensözünün arkasında durduğunu Azur'u her yere yanında götürerek gösteriyor.Azur Benan için bugüne kadar 3 dadı değiştirdi. Dadılarla geçinemeyen Gülşen ''Kimseye güvenim kalmadı. Bir süre dadımız olmayacak. Oğluma ben herkesten daha iyi bakarım'' demişti.