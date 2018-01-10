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Gülşen'in tektaşı büyüdü

Gülşen ile Ozan Çolakoğlu 2011’de aşk yaşamaya başlamıştı

10 Ocak 2018, Çarşamba 07:56
Gülşen'in tektaşı büyüdü
Çift Haziran 2016’da, İspanya-Barselona’da evlendi. Ozan Çolakoğlu evlilik teklifi sırasında Gülşen’e 250 bin TL’lik tektaş takmıştı. Yüzük geçen zaman içinde büyüdü.


600 BİN TL


Popçu, Ocak 2017’de oğlu Azur Benan’ı dünyaya getirdi. 29 Mayıs 2017’de 41. yaşına girdi. Haziran 2017’de evlilik yıldönümlerini kutladılar. Ozan Çolakoğlu bu özel günlerin anısına eşinin tektaşını büyüttü. Gülşen’in 6 karatlık yeni tektaşı 600 bin TL değerinde.




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