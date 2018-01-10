Gülşen'in tektaşı büyüdü

Çift Haziran 2016’da, İspanya-Barselona’da evlendi. Ozan Çolakoğlu
evlilik teklifi sırasında Gülşen’e 250 bin TL’lik tektaş takmıştı. Yüzük geçen zaman içinde büyüdü.
600 BİN TL
Popçu, Ocak 2017’de oğlu Azur Benan’ı dünyaya getirdi. 29 Mayıs 2017’de 41. yaşına girdi. Haziran 2017’de evlilik yıldönümlerini kutladılar. Ozan Çolakoğlu
bu özel günlerin anısına eşinin tektaşını büyüttü. Gülşen’in
6 karatlık yeni tektaşı 600 bin TL değerinde.
Gülşen saçlarına kaynak yaptırdı!
Gülşen oğlu ile alışverişe çıktı
Elif Bayram