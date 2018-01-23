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Gülsüm annenin Umut'u hayatını kaybetti

Antalya'da, Gülsüm Kabadayı'nın hastanede bir yakınına refakat ederken tanıdığı ve 10 yıldır bakımını üstlendiği, Rus asıllı olduğu düşünülen "Umut" adlı kimliği meçhul genç yaşımını yitirdi.

23 Ocak 2018, Salı 09:24
Gülsüm annenin Umut'u hayatını kaybetti
Gülsüm Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut'un yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde olduğunu belirterek, durumunun son 3 günde iyice ağırlaştığını ve çoklu organ yetmezliğinin baş gösterdiğini söyledi. Kabadayı, "Solunum cihazına bağlı yaşatılıyordu. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz de almıştı. Bugün sabaha karşı doktorlar hayatını kaybettiğini söylediler." dedi.

Umut'a öz oğlu gibi baktığını dile getiren Kabadayı, "Çok üzgünüm. Onun için elimden gelen her şeyi yaptım ama kurtaramadık." diye konuştu.

Kabadayı, Umut'u yaşadıkları Korkuteli ilçesinde toprağa vermek istediklerini kaydetti.

Gülsüm anne Umut hastaneye kaldırılınca böyle feryat etmişti...

 

UMUT'UN HİKAYESİ


Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Ağustos 2008'de tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, geçirdiği trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan kimliği meçhul gençle ilgilenmeye başlamıştı. Gence hastanede yaklaşık 2 ay gönüllü bakan Kabadayı, ismini "Umut" koyduğu genci evine götürerek ona sahip çıkmıştı.


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