Gümrük Bakanı Tüfenkci'den beyaz eşyası arızalanan tüketiciye uyarı

Adem Özdoğan

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketicilerin, özellikle garanti süresi içerisinde arızalanan ürünlerini, merdiven altı olarak tabir edilen ancak satış sonrası hizmet sunmada yetkisi veya yeterliliği bulunmayan yerlerden ziyade ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından tanıtılan ve kullanma kılavuzlarında belirtilen yerlerde tamir ettirmesi gerektiğini bildirdi.Bakan Tüfenkci, yetkisi bulunmadığı halde kendisini yetkili servis istasyonu olarak tanıtan firmalara karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi."Tüketicilerin, özellikle beyaz eşya gibi günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerde arıza meydana gelmesi halinde bunların bakım ve onarımını yaptırırken servis istasyonlarının bu hizmetleri sunmada yetkili veya yeterli olup olmadığına dikkat etmesi gerek. Tüketicilerin, özellikle garanti süresi içerisinde arızalanan ürünlerini, merdiven altı olarak tabir edilen ancak satış sonrası hizmet sunmada yetkisi veya yeterliliği bulunmayan yerlerden ziyade ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından tanıtılan ve kullanma kılavuzlarında belirtilen yerlerde tamir ettirmesi gerekiyor. Son dönemde yetkili olmadığı halde kendisini o şekilde tanıtan firmalar hakkında bakanlığa şikayetler geliyor.""Şikayetlerle ilgili inceleme süreçleri devam ediyor"Bülent Tüfenkci, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmadan faaliyetlerini sürdüren özel servislerin de tüketicilere karşı sorumlu olduğunu, bu hüküm uyarınca özel servislerin de servis fişi düzenlemek, yedek parça ve fiyat listesi bulundurarak tüketicinin görebileceği bir yere koymak gibi sorumlulukları bulunduğunu anlattı.Belirlenen zorunluluklara uymayan özel servisler hakkında da kanunda idari para cezası öngörüldüğünü belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:"Diğer taraftan, konu bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından da sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yetkili servis olduğu intibası oluşturacak şekilde tanıtım yapan 38 ayrı firmayla alakalı bakanlığa ulaşan şikayetlerle ilgili olarak dosya açıldı. 9 firma hakkında reklamları durdurma cezası uygulandı. 2 firmanın tanıtımları mevzuata aykırı bulunmazken, diğer şikayetlerle ilgili inceleme süreçleri ise devam ediyor. Konuyu Reklam Kurulu'muz sıkı şekilde takip ediyor. Bu şekilde reklam veya tanıtım yapan firmalara 6502 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulanacak."