Gümrük Bakanlığı 11 saadet zinciri firması hakkında soruşturma açtı

GERÇEK MAL ALIM-SATIMI YOK

İŞTE O FİRMALAR

Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,

Skp Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Maden.İm,

Çiftlikshop,

Bizim Tavuklar,

10 BİN LİRAYA KADAR GELİR VADEDİYOR

Senim Tanay

Katar’daki temasları sonrası basın mensuplarıyla bir araya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yüksek kar vaatleriyle üye toplayan Çiftlik Bank için inceleme yaptıklarını anımsattı. Bu şirketle ilgili iki konudaki incelemenin bittiğini, bir konuda ise son aşamaya geldiğini kaydeden Bülent Tüfenkci, “Reklamları durduruldu. Bizim harekete geçmemizden sonra bankalar da hassas davrandı. 11 tane çeşitli adlarda faaliyet gösteren benzer organizasyonlar var. Onları da inceliyoruz” açıklamasını yaptı.Vatandaşları gerçek mal alım-satımı yapmayan organizasyonlara karşı uyaran Bülent Tüfenkci, “Bunlar saadet zinciri gibi çalışıyorlar, somut mal alımı satımı olmadan yüksek kar vaadiyle insanları sisteme dahil ediyorlar. Sonra da bir noktada şu veya bu şekilde ödemeleri yapamayacaklarını belirtiyorlar” dedi. Tüfenkci, bu şirketlerin merkezlerinin farklı farklı yerlerde olduğunu, bunlar arasında merkezi İzmir ve Konya’da olan şirketler de bulunduğunu kaydetti.Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Bakan tarafından inceleme yapıldığı belirtilen 11 firma, Çiftlik Bank sistemine benzer nitelikt piramit satış sistemi olarak tanımlanabilecek şüpheli ticari işlemlere sahip bulunuyor.Bu 11 firma,olarak sıralanıyor.Firmalar hakkında 18 Aralık 2017’de bakanlık makamının onayı ile inceleme başlatıldığı ve konuya ilişkin 11 müfettişin denetim yaptığı belirtiliyor.Bakanlık tarafından incelemeye alınan firmalardan olan Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ayda bin TL’den 10 bin TL’ye kadar değişen oranlarda helal kar payı vaadiyle üye topluyor. Kayseri merkezli gözüken Ekolium Bilişim Yazılım Firması da, “10 bin TL yatırımla, 12 ay 2 bin 253 TL garanti kazanç” sözü veriyor. Maden.im ise online maden oyunu üzerinden para topluyor. Sisteme göre arkadaşlarını oyuna davet edip referans sayısını artıranlar, kazançlarını da artırıyor. Adana merkezli şirkette, bugüne kadar birçok kişiye ödül ödemesi yapıldığı bilgisi yer alıyor. KKTC merkezli Elit Çiftlik’in üye sayısı, 46 bin 609 olarak gözüküyor.