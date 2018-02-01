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Gümüşhane'de dikkat çeken kitap okuma projesi

Öğretmenler ve idareciler mesai bitiminin ardından öğrencileri evlerinde ziyaret ederek aileleriyle birlikte kitap okuyor

01 Şubat 2018, Perşembe 17:44
Gümüşhane'de dikkat çeken kitap okuma projesi
Gümüşhane'nin Köse ilçesinde bulunan Selçuklular İlkokulu'nda "Selçuklular Okuyor, Köse Okuyor" adlı bir proje başlatıldı. Proje kapsamında öğretmenler ve idareciler mesai bitiminin ardından öğrencileri evlerinde ziyaret ederek aileleriyle birlikte kitap okuyor. Projenin amacı Köse'yi Türkiye'nin en çok okuyan ilçesi yapmak ve kitap okuma projelerine ön ayak olmak.

Köse'nin Sesi sitesinde yer alan habere göre Selçuklular İlkokulu Okul Müdürü Habib Şen projeyi şöyle anlattı:

EN ÇOK OKUYAN ÖDÜLLENDİRİLECEK

“Aile arasında belirli bir saat belirleniyor, o saatte evdeki televizyon, cep telefonlar, bilgisayarlar kapanıyor. Evdeki herkes bir kitap alıyor ve bir saat süreyle kitap okuyor. Kitaplar bittiğinde anne ve baba kitabın özetini çıkarıyor, öğrenciyle okula gönderiyor. Yıl sonunda düzenlenecek okul gecesinde en çok okuyan veliler ödüllendirilecek. Aslında amacımız kitap okuyan kişi sayısını artırmak ve Türkiye’nin en çok okuyan ilçesi olmak. Biz amacımıza ulaştığımızda Köse’de hedefine ulaşmış olacak.
 


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