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Gümüşhane’de ilk kez düzenlenen çim hokeyine yoğun ilgi

Gümüşhane, Okul Sporları Gençler Çim Hokeyi Grup müsabakalarına ilk kez ev sahipliği yaptı.
 

Gümüşhane’de ilk kez düzenlenen çim hokeyine yoğun ilgi
Okul Sporları Gençler Çim Hokeyi Grup maçları, 3-6 Mayıs tarihleri arasında sentetik çim sahada oynanan karşılaşmalarla başladı.

Kız ve erkek gruplardan oluşan 11 takımdan yaklaşık 250 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar kentte ilgiyle izlendi. Devam eden müsabakalarda, gruplarında birinci olan takımlar ise Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Selahattin Taş, hokey müsabakalarının kentte organize edilmesinin onurunu yaşadıklarını belirterek, çim hokeyi sporunu kentte yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.


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