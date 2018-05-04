Gümüşhane’de ilk kez düzenlenen çim hokeyine yoğun ilgi

Erdinç Şahin

maçları, 3-6 Mayıs tarihleri arasında sentetik çim sahada oynanan karşılaşmalarla başladı.Kız ve erkek gruplardan oluşan 11 takımdan yaklaşık 250 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar kentte ilgiyle izlendi. Devam eden müsabakalarda, gruplarında birinci olan takımlar ise Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Selahattin Taş, hokey müsabakalarının kentte organize edilmesinin onurunu yaşadıklarını belirterek, çim hokeyi sporunu kentte yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.