Gümüşhanespor Ziya Doğan ile anlaştı

Gümüşhanespor Kulübü'
nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziya Doğan
ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Ziya Doğan
’ın teknik direktör olarak kulübe kazandırılmasında emeği geçen Gümüşhane Valisi Okay Memiş
, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
, Gümüşhanespor Onursal Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş
ile katkıda bulunanlara teşekkür edilen açıklamada, Gümüşhanespor’un 28 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Konya Anadolu Selçukluspor müsabakasına takımın başında antrenör Mutlu Dervişoğlu’nun yer alacağı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
Erdinç Şahin