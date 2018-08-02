Güncel altın fiyatları (02.08.2018 altın fiyatları)
Dün dolar kuruna paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kazancıyla 195,2 liradan tamamladı
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış 195.28 liradan işlem görürken, gram altın satış 196.99 Türk Lirası. (1 Ağustos'ta gram altın 192.83 liradan işlem görüyordu)
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış 318.92 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 325.43 Türk Lirası. (1 Ağustos'ta çeyrek altın 318.66 liradan işlem görüyordu)
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1312.67 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1325.95 Türk Lirası. (1 Ağustos'ta Cumhuryet altını 1298.30 liradan işlem görüyordu)
22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar altın bilezik alış 178.59 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 180.41 Türk Lirası
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış 1288.76 liradan işlem görürken, tam altın satış 1301.81 Lirası.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış 637.88 liradan işlem görürken, yarım altın satış 650.92 Türk Lirası.
REŞAT ALTIN NE KADAR?
Reşat altın alış 1285.94 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1298.96 Lirası.