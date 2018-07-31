Güncel altın fiyatları (31 Temmuz 2018 Çeyrek altın ne kadar?)

Güncel altın fiyatları (31 Temmuz 2018 Çeyrek altın ne kadar?) Dolar'ın yükselişe geçmesiyle ons değeri 1.220 Dolar'dan işlem görürken 31 Temmuz'da altın 'kuyumcu' fiyatları, bugün Kapalı Çarşı'da ne kadar? Sabah saatlerinden itibaren döviz kurlarındaki yükseliş liranın düşüşüne sebep olurken, sarı-metal piyasasında son durum nasıl? İşte 31 Temmuz'da son durum...