Güncel altın fiyatları (31 Temmuz 2018 Çeyrek altın ne kadar?)
Dolar'ın yükselişe geçmesiyle ons değeri 1.220 Dolar'dan işlem görürken 31 Temmuz'da altın 'kuyumcu' fiyatları, bugün Kapalı Çarşı'da ne kadar? Sabah saatlerinden itibaren döviz kurlarındaki yükseliş liranın düşüşüne sebep olurken, sarı-metal piyasasında son durum nasıl? İşte 31 Temmuz'da son durum...
Temmuz ayının son gününde, 31 Temmuz 2018 Salı öğleden sonra gram altın çeyrek altın fiyatı, Kapalı Çarşı'da ne kadar; kuyumcu fiyatları, alım-satım işlemlerinde son durum nedir?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış 190.20 liradan işlem görürken, gram altın satış 191.85 Türk Lirası. (30 Temmuz'da gram altın 192.11 liradan işlem görüyordu)
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış 310.69 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 317.03 Türk Lirası. (30 Temmuz'da çeyrek altın 317.46 liradan işlem görüyordu)
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1278.90 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1291.89 Türk Lirası. (30 Temmuz'da Cumhuryet altını 1293.44 liradan işlem görüyordu)
22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar altın bilezik alış 174.00 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 175.76 Türk Lirası
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış 1255.31 liradan işlem görürken, tam altın satış 1268.03Türk Lirası.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış 621.28 liradan işlem görürken, yarım altın satış 633.96 Türk Lirası.
REŞAT ALTIN NE KADAR?
Reşat altın alış 1255.18 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1267.83 Lirası.