Güncel altın fiyatları (Altın ne kadar? 01.08.2018)

Altının gramı güne yükselişle başladı. Fiyatlar bugün düne göre bir birim daha artarak değer kazandı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları artarken gram altın 194 lira seviyesine yaklaştı.

ALTINDAKİ SON DURUM

Gram altın 193,8 lira, çeyrek altın 317 lira ve Cumhuriyet altını 1.294 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuruna paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazancıyla 193,4 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 193,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.294 liradan satılıyor.



