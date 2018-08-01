Güncel Altın fiyatları bugün... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
En güvenilir liman olarak gösterilen altın, her gün en çok fiyatı merak edilen konuların başında geliyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olurken "Yatırımcılar "Çeyrek Altın ne kadar?" ve "Gram altın ne kadar?" sorusunu soruyor. İşte 1 Ağustos altın fiyatları...
Dünya'nın en değerli madenlerinden biri olan altın, özellikle Türk yatırımcısının gözdesi durumunda... Bu nedenle hem hediyelik olarak hem de yatırım amaçlı en çok alınan ve satılan ürünlerin başında geliyor. Vatandaşlar, özellikle gram ve çeyrek altının fiyatlarını merak edip "Altın fiyatları ne kadar?" sorusunu soruyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
193,07 liradan alınırken, 193,14 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 308,60 liradan alınırken 315,64 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 615,28'den alınırken 631,29 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1263,00 liradan alınıp 1277,00 liradan alıcı buluyor.