Güncel Altın fiyatları bugün... Çeyrek ve gram altın ne kadar? En güvenilir liman olarak gösterilen altın, her gün en çok fiyatı merak edilen konuların başında geliyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olurken "Yatırımcılar "Çeyrek Altın ne kadar?" ve "Gram altın ne kadar?" sorusunu soruyor. İşte 1 Ağustos altın fiyatları...