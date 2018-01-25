Günde 6 litre kola içiyordu, bu hale geldi!

Michael Sheridan adlı genç adam, dişlerindeki ağrı sebebiyle 10 yıl boyunca yumuşak besinler yiyerek yaşamını sürdürdü. Bu ağrıdan kurtulamamasının sebebi ise asitli içecek bağımlılığıydı. Günde 6 litre kola içen adamın dişleri bakın ne hale geldi...

Günde 6 litre kola içiyordu, bu hale geldi!
27 dişi birden çürüyerek neredeyse yok olan 32 yaşındaki Michael Sheridan, gazlı içecek bağımlılığı yüzünden 10 yıl boyunca diş ağrısı çekti. Sonunda bu durumu değiştirmeye karar veren Micheal, soluğu diş doktorunda aldı.
 

MASRAFI 50 BİN EURO


7 dişi birden çekilerek yerine implant diş takılan Micheal, sonunda ağrılarından kurtuldu ve iyi bir görünüme sahip oldu. 50 bin euroluk masraf ise, doktoru tarafından karşılandı.Micheal, yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı:

‘Sürekli yumuşak besinlerle besleniyordum çünkü canım çok yanıyordu. Ama kola içmeyi bırakamıyordum. Eşimle yemek yediğimde canım çok yanıyordu. Doktorların asitli içeceği bırakmamı söyleyeceğini bildiğim için tedavi olmayı reddediyordum. Şimdi bu durumu aştım ve beslenme uzmanının tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyorum.’

İşte adamın son hali: 



 


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