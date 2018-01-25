Günde 6 litre kola içiyordu, bu hale geldi!

MASRAFI 50 BİN EURO

Nazlı Erdol

27 dişi birden çürüyerek neredeyse yok olan 32 yaşındaki, gazlı içecek bağımlılığı yüzünden 10 yıl boyuncaçekti. Sonunda bu durumu değiştirmeye karar veren Micheal, soluğu diş doktorunda aldı.7 dişi birden çekilerek yerine implant diş takılan Micheal, sonunda ağrılarından kurtuldu ve iyi bir görünüme sahip oldu. 50 bin euroluk masraf ise, doktoru tarafından karşılandı.Micheal, yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı:‘Sürekli yumuşak besinlerle besleniyordum çünkü canım çok yanıyordu. Ama kola içmeyi bırakamıyordum. Eşimle yemek yediğimde canım çok yanıyordu. Doktorların asitli içeceği bırakmamı söyleyeceğini bildiğim için tedavi olmayı reddediyordum. Şimdi bu durumu aştım ve beslenme uzmanının tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyorum.’