Gündelikçiye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı



'İSTİFA YOK'



AÇIĞA ALINDI

Can Hakman

de yapan A.G.'nin tutuklanması sonrası açıklama yapan Genel Başkanı Cüneyt Balkız, gündelikçi Kazak kadının şikayeti sonrası A.G.'nin tutuklandığını söyledi. Balkız, "A.G.'ye bir suç isnat edilmiş durumda; ancak suçlu olduğunu gösterin belge, bulgu yok. Bize ulaşan bilgi, belge de yok. Doğal olarak arkadaşımızın arkasındayız; ancak hakkında isnat edilen suç ispatlanır ve ceza alırsa biz de gerekli yasal işlemleri yaparız" dedi.A.G.'ye isnat edilen suç dolayısıyla sendikadan istifalar olduğuna ilişkin iddiaları da yalanlayan Cüneyt Balkız, "Bu olay nedeniyle istifa söz konusu değil. Bundan dolayı sendikamıza gelen istifa dilekçesi yok; ancak bu olaydan çok önce 15 kişi istifa dilekçesi sundu. Onların da gerekçeleri farklı ve bu olayla ilgili şeyler değil" diye konuştu.A.G.'nin açığa alındığını belirten Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdür Vekili Akın Ulutaş ise "Hukuki süreç devam ediyor. Biz de gerekeni yaptık. Şu anda söyleyecek bir şey yok. Kurum içinde yaşanan bir olay değil. Hukuki süreç devam ettiği için biz de sonucu bekliyoruz" dedi. A.G.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.DHA