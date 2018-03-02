Güneri Civaoğlu eski Başbakan Tansu Çiller'in eski ABD Başkanı Clinton'a Kardak krizi tavrını yazdı



NE OLMUŞTU?

Serap Belovacıklı

Güneri Civaoğlu bugün gazetesinin köşesinde Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde yaşanan Kardak krizine değindi. Civaoğlu, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın krizin yaşandığı gece Çiller'i aradığını ancak "Başbakan uyuyor" cevabı aldığını belirtti.Tansu Çiller’in Başbakanlığı dönemi için farklı değerlendirmeler yapılabilir.Ancak...“Batılı liderlerle kişisel ilişkileri, ABD ve Avrupa medyasını etkileme performansı” dikkat çekiciydi.Gözlemler yansıtayım.Tansu Çiller özellikle dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve ABD Başkanı Clinton ile çok iyi diyalog kurmuştu.Mitterrand’ın ona “Geleceğin açık, Avrupa ülkelerinin liderleri arasında sıra dışı yerin oluşmakta” söylemi önemlidir.Clinton ise kendisinden önceki ve sonraki başkanlar gibi, diğer ülke liderlerinden gelen her telefona çıkmazdı.Tansu Çiller’in araması halinde ise -küçük ismiyle anarak- “Tansu mu, bağlayın” dediği, Beyaz Saray’ın yakın çevresinden dile getirilirdi.Dahası...“Kardak Kayalıkları” konusunda Tansu Çiller’in koyduğu kararlı tavır Ege’yi karıştırmıştı, Türkiye ile Yunanistan deniz kuvvetleri arasında çatışma olasılığı kritik tırmanışa geçmişti.O gece Başkan Clinton’ın Tansu Çiller’i 01.00’de ve ardından 03.00’te iki kez telefonla arattığını ve Beyaz Saray’a “Başbakan Çiller uyuyor” cevabının verildiğini dinlemiştim.Tansu Çiller, Kolej ve ardından Amerika’daki eğitimi nedeniyle İngilizceyi güzel konuşurdu.ABD ve Avrupa medyasıyla yoğun konuşmaları olurdu. Etkilerdi.***Merhum Turgut Özal da Amerikan ve Avrupa basınında çok sık ve olumlu ifadelerle yer alırdı.Özal Washington gezilerinde mutlaka “gazeteci kuruluşları merkezine” gider, orada konuşurdu.İtibarlı “Post (Washington Post)” gazetesini ziyaret ederdi.New York’ta Wall Street gazetesine gitmek, yöneticilerle konuşmak hiç ihmal etmediği şeydi.New York Times gazetesine de giderdi.Televizyonlarda özel söyleşileri yayınlanırdı.“Ege’de petrol aramak” girişimi sonrası Yunanistan’la Türkiye neredeyse savaş noktasına sürüklenirken Londra’daydı.Sabah’tan başlayarak İngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük gazete ve televizyonlarından kıdemli muhabirleri çağırttı, kabul etti, gün boyu belki 20 yayın organına Türkiye’nin tezini anlattı.Bu yayınlar sonrası akşam haberlerinde “Yunanistan’ın, arama izni verdik ama uygulama emri vermedik” açıklaması yayınlandı.1 güne sığdırılan 3-5 aylık iletişim yüklemesi sonuç vermiş, Yunanistan geri adım atmıştı.Ve...Türkiye de tezini iyi anlatabilmişti.25 Aralık 1995 tarihinde, Figen Akat isimli Türk gemisi, Bodrum sahilinin 6 kilometre kadar açığında bulunan ve Yunanlıların İmia diye adlandırdığı kaya parçasına çarptı. Kayalıkların Türkçe ismi Kardak'tı. Figen Akat'ın kaptanı Türkiye'den yardım istedi. İşte kriz tam da burada patlak verdi. Yunanlılar kayalıkların kendi kara suları içerisinde bulunduğunu iddia ediyor ve ''size ancak biz yardım ederiz'' diyorlardı. Böylece denizin orta yerinde duran bu önemsiz kaya parçaları, iki ülkeyi karşı karşıya getirdi.Aslında esas mesele Ege Denizinde bulunan bu kaya parçaları değildi. Kardak kayalıkları iki ülkenin hakimiyet mücadelesi demekti. Eğer Türkiye bu kayalıkları Yunanistan'a bırakmayı kabul etseydi, Yunanlılar Ege Denizi üzerindeki diğer kara parçaları üzerinde de hak iddia edebilirlerdi. Türkiye'nin tezi ''Osmanlı İmparatorluğu sonrasındaki kalan toprak parçaları, antlaşmalarla belirlenmemişse Türkiye'nin olduğu'' yönündeydi.İlk hareket Yunanlılardan geldi, birtakım vatandaşlar kayalığa ulaşarak buraya Yunan bayrağı diktiler. Bu harekete cevaben, birtakım Türk gazeteciler helikopterle adaya inerek, Yunan bayrağını indirdiler ve Türk bayrağını diktiler. Yunanlılar ise buna sert bir biçimde karşılık verdiler. Bu sefer donanmalarıyla kayalıklara gelerek, etrafı kuşattılar. Kendi bayraklarını tekrar diktiler, böylece Kardak Kayalıkları Yunan donanmasının kontrolü altına girmişti.30 Ocak 1996 akşamı bütün kuvvet komutanlarının da katılımıyla başkentte çok önemli bir toplantı yapıldı. Tam o sırada, Dışişleri Müsteşar Yardımcısı (Tarihçi Pelin Batu'nun babası) CHP'li İnal Batu, hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir öneri sundu. Bölgede iki kayalık vardı. İnal Batu, Yunanlıların kuşattıkları adanın tam karşısındaki boş olan kayalıklara Türk kuvvetlerinin çıkmasını önerdi. Bu çok akılcı bir öneriydi, fakat kayalıkları ele geçirmek yine de çok zor bir operasyon olacaktı. Başbakan Tansu Çiller kuvvet komutanlarının görüşlerini aldı. Generaller ''emir verirseniz adaya asker çıkartırız'' dediler. Böylece düğmeye basıldı, operasyon başladı. Sat komandoları gizli bir şekilde adaya ulaştılar ve karaya çıkmayı başardılar.Günün ilk ışıkları ile birlikte Türkiye'de sevinç ve gurur, Yunanistan'da ise kızgınlık ve şaşkınlık hakimdi. Bir avuç Türk komandosu, onlarca Yunan gemisinin arasından sessizce süzülerek, Yunan donanmalarının kuşattıkları adanın karşısına çıkmayı başarmışlardı. Artık yapacak bir şey yoktu. Eğer Yunanistan Türk komandolarına ateş açsa, bir savaş başlatacak ve karşısında Amerika'yı bulacaktı. Bu olaylar üzerine Yunanistan Genelkurmay Başkanı istifa etti. ABD'nin ve Başkan Bill Clinton'ın olaya müdahalesi üzerine iki adadan da askerler çekildi ve kriz böylece sonlandırılmış oldu.