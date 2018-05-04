Güneş dostunuz olsun!

NUXE Sun serisinin üyelerini keşfedin!

Güneş Koruyucu Yüz ve Vücut Sütü SPF 20/SPF 30/ SPF 50:

Bronzlaştırıcı Yüz ve Vücut Yağı SPF 10/SPF 30:

Güneş Koruyucu Yüz Kremi SPF 30 /SPF 50:

Güneş Sonrası Bakım Kremi:

Güneş Sonrası Saç ve Vücut Şampuanı:

Nemlendirici ve Koruyucu Saç Yağı:

NUXE Sun Vücut Spreyi:

Elif Bayram

NUXE Sun serisinin içeriğindeki su sümbülüyle ciltteki nem kaybını önlerken, Kau Pe çiçeğiyle de cildi ısıtıcı etkilerine karşı koruyor. Pirinç, biberiye ve pancardan elde edilen DNA prekürsörleri içeren seri foto-yaşlanmaya dur diyor. Tatlı portakal, tiare çiçeği ve vanilyakokularıyla NUXE Sun serisi harika bir duyusal deneyim yaşatıyor.Her cildin ihtiyaçlarına hitap eden ürün seçenekleriyle NUXE Sun serisi, güneşten rahatlıkla yararlanmanız için ihtiyacınız olan ideal korumayı sağlıyor.Hızlı emilen dokusuyla kullanım keyfi sunan Güneş Koruyucu Yüz ve Vücut Sütü SPF 20, 30 ve 50 seçenekleri ile cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken etkin bir nemlendirme sağlıyor.İçeriğindeki Macadamia, Shea ve ayçiçek yağları ile cildi besleyen "Bronzlaştırıcı Yüz ve Vücut Yağı, SPF 10 ve SPF 30 seçenekleri ile cildinize muhteşem bir bronzluk kazandırıyor.Cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan "Güneş Koruyucu Yüz Kremi SPF 30/SPF 50", içeriğindeki pirinç pudrası sayesinde cildinizin yağlanmasını engelliyor.Fransa’daki rakipleri arasında 1 numara olan "Güneş Sonrası Bakım Kremi", içeriğindeki Kau Pe çiçeği ve su sümbülü ile ipeksi yumuşaklığıyla cildi yatıştırarak nemlendiriyor.Sülfat bazlı aktif maddeler ve sabun içermeyen formülüyle tuz, klor ve kumu vücut ve saçlardan nazikçe temizliyor.Yaz mevsiminin zarar verici güneş, klor ve tuz gibi etkenlerinden saçları ve saç derisini koruyor ve saçlara bakım yapıyor.NUXE’ün güneş kokulu bu vücut spreyi ile bir parfümden çok daha fazlasını, yazı anımsatan bir deneyim yaşayın. Işığa duyarlı olmayan formülüyle NUXE Sun Vücut Spreyi, aynı zamanda sahip olduğu büyüleyici kokusuyla da dikkat çekiyor. Tatlı portakalın turunç ile birleşimiyle oluşan içinizi ısıtacak formülde, Hindistan cevizi ve Tiare çiçeği tonları yumuşak yapılarıyla sizi sarmalıyor, vanilya ve misk notaları ise tropik iklimlere doğru hayali bir yolculuğu anımsatıyor.