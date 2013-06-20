Güneş lekelerine ağrısız çözüm

Cildi korumanın temeli esası güneş ile cilt arasına bir bariyer yerleştirmektir. Bu engellemelerden ilki, güneş koruyucu ile zararlı ışınları filtre ederek olur. Koruyucu, güneş temasından 20 dakika önce uygulanmalı ve 2 saatte bir yenilenmelidir. Bilinenin aksine güneş koruyucu kremler sadece yazın değil tüm yıl boyunca, hava bulutlu bile olsa kullanılmalıdır. Diğer engelleme yöntemi ise giysi veya şapka kullanarak fiziki olarak güneş ışınlarının cilde ulaşmasını engellemektir. Giyilen kıyafet ek olarak zararlı ışınları engelleme özelliğine sahip değilse, istenmeyen etkilerin oluşmasında başarısızdır.

Güneşin olumsuz etkileri güneş lekelerine de yol açar. Bunların tedavisi ise yeni geliştirilen yöntemlerle artık mümkün.

1-2 SEANSTA KURTULUN



Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cihangir Toraman, güneş lekelerinin tedavisiyle ilgili şu bilgileri aktarıyor:

“Güneş lekelerinin tedavisi, farklı lazerlerle ciltte oluşan renk değişikliklerinin kalıcı olarak giderilmesidir. Vücut dışından yapılan bir uygulamadır. Uygulama sırasında ve sonrasında cilt bütünlüğünde bozulma, yara, kanama gibi durumlar görülmez. Hasta yaşantısına kaldığı yerden devam eder. Ağrısız bir uygulamadır. Genellikle 1-2 seans içerisinde istenen etki sağlanabilmektedir. Lazer tedavisinin etkisi 2 hafta içerisinde lekelerin kaybolmasıyla ortaya çıkar. Lazerle güneş lekesi tedavisi tek seferlik uygulamadır. Uygulama sonrasında 1 hafta boyunca direkt güneş temasından kaçınılmalıdır. Uygulama alanlarına güneş koruyucu sürülmelidir. Hastanın benzeri bir durumla tekrar karşılaşması halinde tedavinin tekrarlanması gerekebilir. Şunu da belirtmek isterim lekelerinden bir defa kurtulan hastalar, tekrar olmaması için önerdiğim tüm güneşten korunma yöntemlerini harfiyen uygularlar.”