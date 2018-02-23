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Güneş ve Kocaman PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti

Güneş ve Kocaman PFDK'ya sevk edildi
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Şenol Güneş ile Aykut Kocaman'ın, basın yoluyla yaptıkları sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildikleri bildirildi.

Ayrıca, Hukuk Müşavirliği'nin, Spor Toto 1. Lig takımları Gaziantepspor, Eskişehirspor, Tetiş Yapı Elazığspor, Adanaspor ve Adana Demirspor'u çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Altınordu oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile Grandmedical Manisaspor futbolcusu Nikola Mikic'in kural dışı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.

AA


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