Güneşi gören Hasbahçe’ye koştu

Şehrin merkezinde doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin İstanbul’da uğrak mekanları arasında yer alan Kağıthane Hasbahçe’de Ramazan öncesi vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Kimisi ailesiyle, kimisi komşuları veya arkadaşlarıyla Hasbahçe’yi dolduran binlerce İstanbullu spor, piknik, açık havada kitap okuyup müzik dinlemek gibi çeşitli aktiviteler için Hasbahçe’yi tercih etti.

İSTANBUL (İHA)



