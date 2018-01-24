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Güney Afrika cazının öncü ismi Hugh Masekela hayatını kaybetti (Hugh Masekela öldü mü, Hugh Masekela neden öldü)

Apartheid karşıtı mücadelenin simge şarkıcılarından Hugh Masekela 78 yaşında prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Hugh Masekela, ülke cazının öncü isimlerinden biri olması kadar ırkçılığa, eşitsizliğe, yoksulluğa karşı mücadelesiyle de tanınıyordu. Masekela'nın ailesi, efsane cazcının Johannesburg'da huzurlu bir biçimde hayata veda ettiğini duyurdu

Güney Afrika cazının öncü ismi Hugh Masekela hayatını kaybetti (Hugh Masekela öldü mü, Hugh Masekela neden öldü)
Ailenin açıklamasında Hugh Masekela'nın hem sanata hem de toplumsal mücadeleye katkısının 6 kıtada milyonlarca insanın hafızasında olduğu vurgulandı.


DEVLET BAŞKANI ZUMA: ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNE KATKISI UNUTULMAYACAK


Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, ulusun, "özgürlük meşalesinin sönmesine izin vermeyen" bir insanın yasını tutacağını belirtti. Zuma, "Onun özgürlük mücadelesine katkısı hiç unutulmayacak" ifadesini kullandı.


'BİR BAOBAB AĞACI DÜŞTÜ'


Kültür Bakanı Nathi Mthethwa mesajında “Bir baobab ağacı düştü, ulusumuz caz efsanesi bra Hugh Masekela’nın ölümüyle eşsiz bir müzisyeni kaybetti. Hugh’un Afro-Caz’ın en büyük mimarlarından biri olduğunu ve ebedi müziğiyle ulusumuzun ruhunu ayakta tuttuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.


HUGH MASEKELA KİMDİR?

Trompetçi, bestekar ve şarkıcı Hugh Masekela, 50 yılı aşan kariyerine ‘Soweto Blues’, ‘Bring him back home’, ‘Stimela’, ‘Grazing in the Grass’ gibi eserler sığdırdı.



4 Nisan 1939'da Güney Afrika'nın doğusundaki Witbank'ta doğan Hugh Masekela'ya ilk trompeti, apartheid rejimine karşı mücadele eden Başpikopos Trevor Huddleston tarafından verilmişti. Huddleston'ın '50'lerde Soweto'da kurduğu caz grubu Masekela dahil pek çok cazcıyı etkilemişti.

İngiltere ve ABD'de eğitim alan Masekela﻿ buralarda önemli bir şöhret kazandı ve Miles Davis, John Coltrane, Charles Mingus gibi efsanelerle dostluklar kurdu. Masekela, bu dönemde Janis Joplin, Otis Redding ve Jimi Hendrix'le aynı sahneyi paylaştı. 1964'te "Mama Afrika" olarak bilinen şarkıcı ve aktivist Miriam Makeba ile evlenen Masekela'nın bu birlikteliği 2 yıl sürdü.

1976'da Soweto isyanı sonrası Soweto Blues şarkısını yazan Masekela, 1980'lerde Paul Simon'la apartheid karşıtı mücadele adına turnelere çıktı. Meşhur Bring Him Back Home(Nelson Mandela)﻿ eserini 1987'de yazdı. Şarkı, apartheid karşıtı mücadelenin marşlarından oldu.

Masekela, kariyerinin son döneminde 2010 Dünya Kupası'nın açılış seremonisinde ﻿sahne aldı. Masekela, son konserlerini 2010'da Johannesburg'da vermişti. Sanatçının yayınlanmış 41 albümü bulunuyordu.


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