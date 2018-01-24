Güney Afrika cazının öncü ismi Hugh Masekela hayatını kaybetti (Hugh Masekela öldü mü, Hugh Masekela neden öldü)



DEVLET BAŞKANI ZUMA: ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNE KATKISI UNUTULMAYACAK



'BİR BAOBAB AĞACI DÜŞTÜ'



HUGH MASEKELA KİMDİR?

Can Hakman

Ailenin açıklamasında Hugh Masekela'nın hem sanata hem de toplumsal mücadeleye katkısının 6 kıtada milyonlarca insanın hafızasında olduğu vurgulandı.Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, ulusun, "özgürlük meşalesinin sönmesine izin vermeyen" bir insanın yasını tutacağını belirtti. Zuma, "Onun özgürlük mücadelesine katkısı hiç unutulmayacak" ifadesini kullandı.Kültür Bakanı Nathi Mthethwa mesajında “Bir baobab ağacı düştü, ulusumuz caz efsanesi bra Hugh Masekela’nın ölümüyle eşsiz bir müzisyeni kaybetti. Hugh’un Afro-Caz’ın en büyük mimarlarından biri olduğunu ve ebedi müziğiyle ulusumuzun ruhunu ayakta tuttuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.Trompetçi, bestekar ve şarkıcı, 50 yılı aşan kariyerine ‘’, ‘’, ‘’, ‘’ gibi eserler sığdırdı.4 Nisan 1939'da'nın doğusundaki Witbank'ta doğan'ya ilk trompeti, apartheid rejimine karşı mücadele eden Başpikopos Trevor Huddleston tarafından verilmişti. Huddleston'ın '50'lerde Soweto'da kurduğu caz grubu Masekela dahil pek çok cazcıyı etkilemişti.İngiltere ve ABD'de eğitim alan Masekela﻿ buralarda önemli bir şöhret kazandı vegibi efsanelerle dostluklar kurdu. Masekela, bu dönemdeve'le aynı sahneyi paylaştı. 1964'te "" olarak bilinen şarkıcı ve aktivist Miriam Makeba ile evlenen Masekela'nın bu birlikteliği 2 yıl sürdü.1976'da Soweto isyanı sonrasışarkısını yazan Masekela, 1980'lerde'la apartheid karşıtı mücadele adına turnelere çıktı. Meşhur Bring Him Back Home(Nelson Mandela)﻿ eserini 1987'de yazdı. Şarkı, apartheid karşıtı mücadelenin marşlarından oldu.Masekela, kariyerinin son döneminde 2010 Dünya Kupası'nın açılış seremonisinde ﻿sahne aldı. Masekela, son konserlerini 2010'da Johannesburg'da vermişti. Sanatçının yayınlanmış 41 albümü bulunuyordu.