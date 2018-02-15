Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Zuma istifa etti

2009’dan beri iktidarda olan Zuma, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti. Güney Afrika’nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi’nin istifa çağrısında bulunduğu Devlet Başkanı Jacob Zuma, istifa etti.
Zuma, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelirken, geçen Aralık ayından itibaren artan baskılara rağmen istifa etmemişti.
Zuma
ZUMA NELERLE SUÇLANMIŞTI?
başkanlığı boyunca çok sayıda yolsuzlukla suçlansa da bunları hep reddetti. 2016 yılında ülkenin en üst mahkemesi, kamu parasını kendi evine harcadığı tespit edildikten sonra bu parayı devlete geri ödemeyen Zuma'yı anayasayı ihlalden suçlu buldu.
Geçen yıl da Yüksek Temyiz Mahkemesi
Zuma'nın 18 ayrı yolsuzluk, sahtekarlık, şantaj ve kara para aklama suçundan yargılanmasına karar verdi.
Son olarak Hindistan
doğumlu zengin Gupta ailesiyle bağlarının ortaya çıkması Zuma'ya desteği iyice azalttı.
İdil Janet Demiray