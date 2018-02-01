Güney Afrika’da 950 madenci mahsur kaldı

ELEKTRİK OLMADIĞI İÇİN ASANSÖRÜ KULLANAMADILAR

65 MADENCİ KURTARILDI

Mine Bozkurt

Güney Afrika’nın Özgür Devlet (Free State) bölgesindeki’nda fırtına nedeniyle elektriklerin kesilmesi sonucu 950 madencinin mahsur kaldığı belirtildi.Maden şirketi Sibanye-Stillwater’ın sözcüsü James Wellsted yaptığı açıklamada, elektrik olmaması nedeniyle madencilerin asansörle yukarı çıkamadığını ve madencilerin durumunun iyi olduğunu söyledi.Çalışanlara yemek ve su verebildiklerini söyleyen Wellsted, 65 madencinin kurtarıldığını diğer madenciler için kurtarna çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.