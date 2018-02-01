Güney Afrika’da 950 madenci mahsur kaldı

Güney Afrika’da bir altın madeninde çalışan 950 madenci elektrik kesintisi nedeniyle mahsur kaldı

Güney Afrika’da 950 madenci mahsur kaldı
Güney Afrika’nın Özgür Devlet (Free State) bölgesindeki Beatrix Maden Ocağı’nda fırtına nedeniyle elektriklerin kesilmesi sonucu 950 madencinin mahsur kaldığı belirtildi.

ELEKTRİK OLMADIĞI İÇİN ASANSÖRÜ KULLANAMADILAR


Maden şirketi Sibanye-Stillwater’ın sözcüsü James Wellsted yaptığı açıklamada, elektrik olmaması nedeniyle madencilerin asansörle yukarı çıkamadığını ve madencilerin durumunun iyi olduğunu söyledi.
 

65 MADENCİ KURTARILDI


Çalışanlara yemek ve su verebildiklerini söyleyen Wellsted, 65 madencinin kurtarıldığını diğer madenciler için kurtarna çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
 


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