Güney Afrika'nın yeni devlet başkanı Cyril Ramaphosa oldu

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın istifası sonrası iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Cryil Ramaphosa, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi

Güney Afrika'nın yeni devlet başkanı Cyril Ramaphosa oldu
İsmi uzun zamandır yolsuzluk iddialarıyla gündemde olan Zuma'nın, partisinden gelen baskılar nedeniyle istifasını açıklamasının ardından parlementoda yapılan oylama sonucu, Aralık 2017'de iktidar partisi ANC'nin lideri seçilen Ramaphosa devlet başkanlığına getirildi. 

65 yaşındaki Ramaphosa tek aday olduğu içinde herhangi bir oylama yapılmadı. Erken seçim çağrısı yapan muhalefetteki iki parti Ramaphosa'nın karşısına aday çıkarmamıştı.

Anamuhalefet partisi Demokratik Birlik'in lideri Mmusi Maimane Ramaphosa ile Güney Afirkalılar'ın çıkarına hareket ettiği sürece iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Maimane "Sizi sorumlu tutacağız, sizinle 2019'da sandıkta görüşeceğim" ifadelerini de kullandı.
 

RADARINDA YOLSUZLUK OLDUĞUNU DUYURDU


Devlet Başkanı Ramaphosa göreve geldikten sonraki ilk konuşmasında hedefinde yolsuzluğun olduğunu duyurdu.

Yolsuzlukların 'radarında' olduğunu söyleyen Ramaphosa "Güney Afrika halkını hayal kırıklığına uğratmamak için büyük çaba harcayacağım" diye konuştu.

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın avukatlarından Ramaphosa, 1991'de ANC Genel Sekreteri seçilmesinden sonra apartheid rejimi hükümeti Ulusal Parti (NP) ile uzlaşma müzakerelerinde ANC heyetinin liderliğini yaparak Güney Afrika tarihinde önemli rol üstlendi.

Ülkede 1994 yılında yapılan ilk demokratik seçimlerle parlamento üyesi olan Ramaphosa, 24 Mayıs 1994'te Anayasa Komisyonu başkanlığına getirilerek ulusal birlik hükümetinde merkezi rol oynadı.


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