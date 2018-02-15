Güney Afrika'nın yeni devlet başkanı Cyril Ramaphosa oldu

RADARINDA YOLSUZLUK OLDUĞUNU DUYURDU

Nazlı Erdol

İsmi uzun zamandır yolsuzluk iddialarıyla gündemde olan'nın, partisinden gelen baskılar nedeniyle istifasını açıklamasının ardından parlementoda yapılan oylama sonucu, Aralık 2017'de iktidar partisi ANC'nin lideri seçilen Ramaphosa devlet başkanlığına getirildi.65 yaşındakitek aday olduğu içinde herhangi bir oylama yapılmadı. Erken seçim çağrısı yapan muhalefetteki iki parti Ramaphosa'nın karşısına aday çıkarmamıştı.Anamuhalefet partisi Demokratik Birlik'in lideri Mmusiile Güney Afirkalılar'ın çıkarına hareket ettiği sürece iş birliği yapacaklarını açıkladı.Maimane "Sizi sorumlu tutacağız, sizinle 2019'da sandıkta görüşeceğim" ifadelerini de kullandı.Devlet Başkanı Ramaphosa göreve geldikten sonraki ilk konuşmasında hedefinde yolsuzluğun olduğunu duyurdu.Yolsuzlukların 'radarında' olduğunu söyleyen Ramaphosa "halkını hayal kırıklığına uğratmamak için büyük çaba harcayacağım" diye konuştu.Güney Afrika'nın efsanevi lideri'nın avukatlarından Ramaphosa, 1991'de ANC Genel Sekreteri seçilmesinden sonra apartheid rejimi hükümeti Ulusal Parti (NP) ile uzlaşma müzakerelerindeheyetinin liderliğini yaparaktarihinde önemli rol üstlendi.Ülkede 1994 yılında yapılan ilk demokratik seçimlerle parlamento üyesi olan Ramaphosa, 24 Mayıs 1994'te Anayasa Komisyonu başkanlığına getirilerek ulusal birlik hükümetinde merkezi rol oynadı.