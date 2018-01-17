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Güney Afrikalı şair ve aktivist Keorapetse Kgositsile 79 yaşında öldü

Yazdığı şiirlerle Güney Afrika'nın özgürlüğünü kazanmasında  rol oynayan ve Amerika'daki edebiyat ve kültür sanat hareketi Black Arts Movement'a büyük katkılarda bulunan Güney Afrikalı şair ve aktivist Keorapetse Kgositsile'nin 3 Ocak'ta Johannesburg'ta hayatını kaybettiği açıklandı

Güney Afrikalı şair ve aktivist Keorapetse Kgositsile 79 yaşında öldü
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Güney Afrika Hükümeti, Keorapetse Kgositsile'nin ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Bra Willie olarak da bilinen Keorapetse Kgositsile, 1960'lı yıllarda Amerika'da yaşarken tanınmaya başladı. 90'lı yılların başında apartheid'ın düşmesinden sonra Güney Afrika'ya döndü ve ülkesinde ulusal kahraman olarak karşılandı. 2006 yılında Güney Afrika'nın şairi unvanını alan ikinci kişi oldu.

Keorapetse Kgositsile, şiirlerinde siyahi insanların yalnızlığı, göçmenlik ve antikolonyalizm konularını ele aldı. Şiirleri Afrikalıların ve siyahi Amerikalıların zamanla evrim geçiren müziğinden esintiler taşıdı.



Keorapetse Kgositsile, 1960'lı yıllarda Harlemli yazarlar Amiri Baraka (İsmini sonradan LeRoi Jones olarak değiştirdi) ve Ishamel Reed ile birlikte Afrika-Amerika edebiyatı, tiyatrosu ve diğer sanat hareketleriyle ilgili olan Siyahi Sanatlar Hareketi'ni ( Black Arts Movement) başlatmıştı.

19 Eylül 1938 yılında doğan Keorapetse William Kgositsile'nin sahne adı Earl Sweatshirt olan Thebe adında rapçi bir oğlu var.





 


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