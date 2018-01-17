Güney Afrikalı şair ve aktivist Keorapetse Kgositsile 79 yaşında öldü

Can Hakman

Güney Afrika Hükümeti, Keorapetse Kgositsile'nin ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.olarak da bilinen, 1960'lı yıllarda Amerika'da yaşarken tanınmaya başladı. 90'lı yılların başında apartheid'ın düşmesinden sonra'ya döndü ve ülkesinde ulusal kahraman olarak karşılandı. 2006 yılında Güney Afrika'nın şairi unvanını alan ikinci kişi oldu., şiirlerinde siyahi insanların yalnızlığı, göçmenlik ve antikolonyalizm konularını ele aldı. Şiirleri Afrikalıların ve siyahi Amerikalıların zamanla evrim geçiren müziğinden esintiler taşıdı.1960'lı yıllarda Harlemli yazarlar Amiri Baraka (İsmini sonradan LeRoi Jones olarak değiştirdi) ve Ishamel Reed ile birlikte Afrika-Amerika edebiyatı, tiyatrosu ve diğer sanat hareketleriyle ilgili olan Siyahi Sanatlar Hareketi'ni ( Black Arts Movement) başlatmıştı.19 Eylül 1938 yılında doğan Keorapetse William Kgositsile'nin sahne adı Earl Sweatshirt olan Thebe adında rapçi bir oğlu var.