Güney Kıbrıs'ta 'başkanlık' seçimi ikinci tura kaldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) başkanlık seçimlerinde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle ülkenin yeni lideri belirlenemedi

Güney Kıbrıs'ta 'başkanlık' seçimi ikinci tura kaldı
Rumların yeni lideri, 4 Şubat'ta yapılacak ikinci turda en çok oy alan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) adayı Stavros Malas arasındaki yarışın ardından ortaya çıkacak.

SEÇMENİN 71'İ OY KULLANDI


Resmi olmayan verilere göre, bugün yapılan seçimlerde Anastasiadis 137 bin 235 ile oyların yüzde 35,5'ini, Malas ise 116 bin 942 oy ile 30,3'ünü aldı.
Aralarında yurt dışındaki 38 merkezin de bulunduğu bin 122 seçim merkezinde gerçekleştirilen oylamada, 2013'te yapılan seçime göre katılımdaki düşüş dikkati çekti.
GKRY İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 657'si Kıbrıslı Türklerden olmak üzere 550 bin 876 kayıtlı seçmenin 71,4'ü oy kullandı.

Bir önceki seçimde de ikinci turda karşı karşıya gelen Anastasiadis ve Malas, kozlarını yeniden paylaşacak ancak 2013'teki seçime oranla Anastasiadis'in oy oranında yüzde 10'a yaklaşan düşüş gerçekleşti. Malas ise oy oranını arttırmayı başardı.

Öte yandan, aşırı sağ Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM), yeni adayı Hristu ile oy oranını önemli oranda arttırdı. ELAM, ilk kez 2016'daki genel seçimlerde Meclis'e girmeyi başarmıştı.


RÖVANŞ NİTELİĞİNDE OLACAK


Seçimde öne çıkan adaylardan, Annan Planı'na "Hayır" diyen Rumların eski lideri Tassos Papadopoulos'un oğlu Nikolas Papadopoulos da ikinci tura kalmaya başaramasa da yüzde 25,7'lik oy oranıyla üçüncü oldu.

GKRY İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Nikos Anastasiadis (DİSİ) yüzde 35,5, Stavros Malas (AKEL) 30,3, Nikolas Papadopoulos (DİKO) 25,7, Hristos Hristu (ELAM) 5,6, Yorgos Lillikas (Vatandaşlar İttifakı) 2,2, Andreas Evstratiu (Bağımsız) 0,2, Haris Aristidu (Bağımsız) 0,2, Mihalis Minas (Adalet Partisi) 0,2 ve Hristakis Kapiliotis (Bağımsız) 0,1 oy aldı.

AA


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