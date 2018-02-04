Güney Kıbrıs'ta seçimin galibi Anastasiadis

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yapılan başkanlık' seçimlerinin ikinci turunda, oyların yüzde 56'sını alan Nikos Anastasiadis, yeniden Kıbrıslı Rumların lideri olarak seçildi

Güney Kıbrıs'ta seçimin galibi Anastasiadis
Görevdeki Anastasiadis ile sol parti AKEL'in adayı Stavros Malas'ın yarıştığı ikinci tur ''başkanlık'' seçimlerinde oyların tamamı sayıldı.

İKİNCİ KEZ SEÇİLDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sağ Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis, yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez lider seçildi. Anastasiadis, 215 bin 281 oy aldı.

Anastasiadis'in rakibi Malas ise 169 bin 243 oyla yüzde 44'te kaldı.

SEÇİME KATILIM YÜZDE 73

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bugünkü ikinci tur başkanlık seçimlerinde 550 bin seçmenin yüzde 73'ünün sandığa gittiği belirtildi. 

İkinci kez seçimleri kazanarak 5 yıl daha görevde kalacak Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yeniden yönlendirecek isim olacak. 
İki aday 2013'te yapılan bir önceki seçimlerinde de yarışmıştı. 

AA


 


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