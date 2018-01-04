SON DAKİKA

Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 2. Dünya Savaşı'nda Japon askerleri tarafından istismar edilen Koreli kadınlar konusunda iki ülke arasında 2015'te varılan anlaşmadan ötürü mağdurlara özürlerini iletti

Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür
Moon Jae-in, Japon askerlerinin istismar ettiği kadınların katıldığı bir toplantıda, bu konuda selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü göreve geldiğinden bu yana ilk kez özür diledi. Moon "Devlet başkanı olarak, Japonya ile, sizin görüşlerinizi dikkate almayan ve sizin onayınız alınmadan uygulamaya sokulan bir anlaşma yapıldığı için özür diliyorum."

Sputnik'in aktardığı habere göre ​Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan 'siyasi bir anlaşma' olarak nitelendirmişti.

Moon, "Güney Kore ve Japonya arasında istismar edilen kadınlar konusunda yapılan müzakerelerin ciddi eksiklikleri olduğu teyit edildi. Talihsiz ancak göz ardı edemeyeceğimiz bir gelişme" ifadesini kullanmıştı.

Anlaşmanın, tarihi sorunlar çözülürken başvurulan yerleşik evrensel ilkelere aykırı olduğunu belirten Moon, "Devlet başkanı olarak, vatandaşlarım adına, istismar edilen kadınlar meselesinin bu anlaşmayla çözülemeyeceğini açıkça belirtiyorum" demişti.

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadına, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüz edilmişti. Güney Kore ve Japonya istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin bundan böyle konu hakkında kendilerini suçlayan ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Mayıs ayında göreve gelen Moon, Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal olarak kabul edilemez bulduğunu savunarak, konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son güne kadar hastalığını fark etmediler...

Son güne kadar hastalığını fark etmediler...

Son dakika... Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Fransa'da kadın siyasetçiden 'öperek karşılama sonlanmalı' çağrısı

Fransa'da kadın siyasetçiden 'öperek karşılama sonlanmalı' çağrısı
Güney Afrika'da kamyonla tren çarpıştı: En az 100 kişi yaralı!

Güney Afrika'da kamyonla tren çarpıştı: En az 100 kişi yaralı!
Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması

Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması
İnanması zor ama 6 aylık hamile!

İnanması zor ama 6 aylık hamile!
AB'den İsrail'e idam tepkisi

AB'den İsrail'e idam tepkisi
Ölümcül fırtınalar Avrupa'da üç kişiyi öldürdü

Ölümcül fırtınalar Avrupa'da üç kişiyi öldürdü
İdlib'e hava saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

İdlib'e hava saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti
Alaska'da 'ilk Amerikalıların' DNA'larına ışık tutacak keşif

Alaska'da 'ilk Amerikalıların' DNA'larına ışık tutacak keşif
Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu

Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu