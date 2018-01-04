Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür

Nazlı Erdol

, Japon askerlerinin istismar ettiği kadınların katıldığı bir toplantıda, bu konuda selefidönemindeile varılan anlaşmadan ötürü göreve geldiğinden bu yana ilk kez özür diledi. Moon "Devlet başkanı olarak,ile, sizin görüşlerinizi dikkate almayan ve sizin onayınız alınmadan uygulamaya sokulan bir anlaşma yapıldığı için özür diliyorum."Sputnik'in aktardığı habere göre, Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan 'siyasi bir anlaşma' olarak nitelendirmişti.Moon, "vearasında istismar edilen kadınlar konusunda yapılan müzakerelerin ciddi eksiklikleri olduğu teyit edildi. Talihsiz ancak göz ardı edemeyeceğimiz bir gelişme" ifadesini kullanmıştı.Anlaşmanın, tarihi sorunlar çözülürken başvurulan yerleşik evrensel ilkelere aykırı olduğunu belirten Moon, "Devlet başkanı olarak, vatandaşlarım adına, istismar edilen kadınlar meselesinin bu anlaşmayla çözülemeyeceğini açıkça belirtiyorum" demişti.Büyük çoğunluğuve diğerülkelerinden yaklaşık 200 bin kadına, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüz edilmişti. Güney Kore ve Japonya istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin bundan böyle konu hakkında kendilerini suçlayan ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.Mayıs ayında göreve gelen Moon, Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal olarak kabul edilemez bulduğunu savunarak, konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.