Güney Kore'de kuş gribi salgını

Nazlı Erdol

ajansının haberine göre, karantina yetkilileri, başkentün 240 kilometre güneybatısındakibölgesindeki bir ördek çiftliğinde yüksek patojenik H5N6 tipi kuş gribi virüsünü tespit etti. Yetkililer, 2017 yılı Kasım ayından bu yana 654 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiğini bildirdi., geçen 20 Kasım'da söz konusu ördek çiftliğinde rastlanılansalgınının ardından ülke genelinde kümes hayvanlarının alınıp satılmasını 48 saat süreliğine yasaklandığını duyurmuştu.salgınıyla mücadele etmek için konulan yasağın, kümes hayvanları çiftliği araçlarını ve işçilerini de kapsadığını belirten Kim, "Ülke genelinde tüm kümes hayvanları çiftlikleri ve diğer ilgili tesislere yönelik en üst düzeyde koruyucu önlemler alındı" ifadesini kullanmıştı.'de geçen yıl yaşanannda milyonlarcaveitlaf edilmişti.