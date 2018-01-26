Güney Kore'de yangın: 31 ölü, 77 yaralı

Reuters'ın servis ettiği habere göre; Güney Kore'nin Miryang kentinde, bir hastanede çıkan yangında, en az 31 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı

Güney Kore'de yangın: 31 ölü, 77 yaralı
Güney Kore'de bakıma muhtaç yaşlıların çoğunlukta olduğu bir hastanede henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.


31 ÖLÜ, 77 YARALI


Reuters'ta yer alan habere göre; Miryang kentinde bulunan hastanede çıkan yangında, en az 31 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.



Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı. Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.



Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar  sürüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

4 euro için oğlunu merdivenlerden aşağı itti

4 euro için oğlunu merdivenlerden aşağı itti
Pentagon'dan açıklama: Türkiye ile krizde değiliz

Pentagon'dan açıklama: Türkiye ile krizde değiliz
Kalifornia sahili açıklarında deprem

Kalifornia sahili açıklarında deprem
Ukrayna'da helikopter düştü: 4 ölü

Ukrayna'da helikopter düştü: 4 ölü
İsveç’te açık alanlarda sigara içmek yasaklanıyor

İsveç’te açık alanlarda sigara içmek yasaklanıyor
Pentagon'dan flaş YPG açıklaması

Pentagon'dan flaş YPG açıklaması
NATO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

NATO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması
Venezuela, İspanya Büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Venezuela, İspanya Büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti
Padmavati filmi Hindistan'ı karıştırdı

Padmavati filmi Hindistan'ı karıştırdı
ABD Başkanı Trump'tan Filistin'e tehdit

ABD Başkanı Trump'tan Filistin'e tehdit
Rusya'dan ABD’ye sert tepki

Rusya'dan ABD’ye sert tepki