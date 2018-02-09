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Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda 85 robot görev alacak

Güney Kore'de bugün başlayan Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda 11 farklı tipte 85 adet robot görev alacak. Robotlardan biri Olimpiyat meşalesini de taşıyacak

Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda 85 robot görev alacak
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda 85 farklı 'robot gönüllü' görev alacak.
 

İNSANSI ROBOT OLİMPİYAT MEŞALESİNİ TAŞIYACAK


Sputnik'in aktardığına göre 11 farklı tipteki robottan biri Kore Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün yarattığı insansı bir robot. Yürüme kabiliyetine sahip bu robot 11 Şubat'ta Olimpiyat meşalesini taşıyacak.

50 cm ile 1 metre boyundaki insansı robotlar hatta bir kayak yarışında da mücadele edecek. Farklı üniversitelerin geliştirdiği bu insanı robotların mücadelesi  11-12 Şubat'ta HoengSeong'daki Welli Hilli Park'ta yapılacak.
 

AKVARYUMLARDA ROBOT BALIKLAR YÜZECEK


Olimpiyat süresince tüm mekanlarda ve Incheon Uluslararası Havalimanı'nda buluncak olan robotlar alanları temizleyecek,  ziyaretçiler içecek ikramı yapacak, stadyumları, seyircileri ve sporcuları izleyerek veri akışı sağlayacak.

Birçok ressam robot alandaki duvarlara resimler yapacak. Korece, Çince, İngilizce konuşabilen robotlar ise karşılaşmaların zamanı, yeri ve nitelikleri konusunda ziyaretçileri bilgilendirecek.

Akvaryumlarda ise 'robot balıklar' yüzecek.
 

ROBOTLAR OLİMPİYATLARDA GİDEREK DAHA FAZLA ROL ALIYOR


Olimpiyat oyunlarına robotları dahil etme konusunda Güney Kore yalnız değil. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020'de yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunaları'nda da Fujitsu şirketi jimnastik yarışmalarında puanlamaya yardımcı olması için 3D (3 boyutlu) algılama sistemini ve yapay zekayı sahneye çıkarmayı umuyor.

Japonya ayrıca oyunlar boyunca insanlara yardım etmesi için bir 'robot köyünü' de hayata geçirmeyi planlıyor.
 


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