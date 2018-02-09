Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda 85 robot görev alacak

İNSANSI ROBOT OLİMPİYAT MEŞALESİNİ TAŞIYACAK

AKVARYUMLARDA ROBOT BALIKLAR YÜZECEK

ROBOTLAR OLİMPİYATLARDA GİDEREK DAHA FAZLA ROL ALIYOR

Nazlı Erdol

haber ajansı Yonhap'ın haberine göre 2018'nda 85 farklı 'robot gönüllü' görev alacak.Sputnik'in aktardığına göre 11 farklı tipteki robottan biri'nün yarattığı insansı bir robot. Yürüme kabiliyetine sahip bu robot 11 Şubat'tameşalesini taşıyacak.50 cm ile 1 metre boyundaki insansı robotlar hatta bir kayak yarışında da mücadele edecek. Farklı üniversitelerin geliştirdiği bu insanı robotların mücadelesi 11-12 Şubat'ta'daki'ta yapılacak.süresince tüm mekanlarda ve Incheon Uluslararası Havalimanı'nda buluncak olan robotlar alanları temizleyecek, ziyaretçiler içecek ikramı yapacak, stadyumları, seyircileri ve sporcuları izleyerek veri akışı sağlayacak.Birçok ressam robot alandaki duvarlara resimler yapacak. Korece, Çince,konuşabilen robotlar ise karşılaşmaların zamanı, yeri ve nitelikleri konusunda ziyaretçileri bilgilendirecek.Akvaryumlarda ise 'robot balıklar' yüzecek.Olimpiyat oyunlarına robotları dahil etme konusunda Güney Kore yalnız değil. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020'de yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunaları'nda da Fujitsu şirketi jimnastik yarışmalarında puanlamaya yardımcı olması için 3D (3 boyutlu) algılama sistemini ve yapay zekayı sahneye çıkarmayı umuyor.Japonya ayrıca oyunlar boyunca insanlara yardım etmesi için bir 'robot köyünü' de hayata geçirmeyi planlıyor.