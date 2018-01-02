Güney Kore'den Kuzey Kore yönetimine sürpriz teklif

İdil Janet Demiray

9 Ocak'ta üst düzey görüşmeler yapılması için Pyonyang'a teklif iletildi. Kuzey Kore yönetimi görüşme teklifini kabul ederse taraflar olimpiyatlarda işbirliği yapılması için görüşmeler yapacak.Pyeongchang kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore delegasyonunun katılabilmesi için sınır köyü Panmunjom'da düzenlenmesi planlanan toplantıya Pyonyang yönetiminin katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.Ancak Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yeni yıl mesajında Kuzey Koreli atletler için Seul yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söylemesi olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor.(Habertürk)