Güney Kore karıştı: Kuzey Kore karşıtları polisle çatıştı

Kış Olimpiyatları, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yıllar sonra diplomatik ilişki kurulmasını sağlarken bunu istemeyen çok sayıda Güneyli sokaklara çıktı, polisle çatıştı

10 Şubat 2018, Cumartesi 16:04
Güney Kore karıştı: Kuzey Kore karşıtları polisle çatıştı
Güney Kore'de devam eden Kış Olimpiyatları'nda Kuzey Kore karşıtları gösteri yaptı.

Polisin şiddetli karşılık verdiği olaylarda Güney Kore ve ABD bayrakları taşıyan Kuzey Kore karşıtı göstericilere sert müdahalede bulunuldu.

Birçok kişi tutuklanırken göstericiler gözaltına alınan yandaşlarını kurtarmak için polisle dövüştü.



Taşınan pankartlardan birinde bir gösteri ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore'yi bombalamasını istedi.

800 kişinin katıldığı gösteri ana stadyumun yakınlarında gerçekleşti.

Bazı göstericiler Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fotoğraflarını yakarken kimileri de fotoğrafların üstüne basarak poz verdi.


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