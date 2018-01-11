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Güney Kore kripto parayı yasaklıyor

Güney Kore Adalet Bakanlığı ülke genelinde kripto parayı yasaklamaya hazırlanıyor

Güney Kore kripto parayı yasaklıyor
Güney Kore Gwachean hükümetinin yeni yıl basın toplantısında "Güney Kore'deki kripto para ticaretinin gittikçe kumar oynamaya benzediğini" söyleyen Güney Kore Adalet Bakanı Park Sang Ki, yönetimin kripto para borsasını tamamen yürürlükten kaldıracak bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi.


HÜKÜMET UYARMAYA DEVAM EDECEK


Sang Ki bugün yaptığı açıklamasında, "Adalet Bakanlığı kripto para piyasasının genel ekonomiye oldukça az katkı yapması ve bireysel yatırımcıları zarara sokması sebebiyle yeni bir tasarı hazırladı" dedi. Kripto para piyasasının yol açabileceği zararlara değinen Sang Ki, "Ülke genelinde birçok kişi blok zinciri teknolojisi ile bağlantılı olarak kripto para piyasasının büyüme potansiyeline sahip olduğu görüşünü savunurken, fiyat dalgalanması ve işlem yöntemi nedeniyle bu piyasanın olumsuz yan etkileri olabilir. Bu sebeple Güney Kore hükümeti halkı kripto para piyasasının etkileri hakkında uyarmaya devam edecek" dedi.


KRİPTO PİYASASINDA BÜYÜK DEĞİŞİMLERE NEDEN OLABİLİR 


Bakanlığın açıklamasının ardından Güney Kore kripto para piyasasında büyük bir düşüş gözlemlendi. Güney Kore'nin dünya genelindeki en büyük kripto para piyasalarından birine sahip olması sebebiyle, yeni yasa tasarısının kabul edilmesi, küresel olarak kripto para piyasasında büyük değişimlere neden olabileceği öngörülüyor.


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