Güney Kore: Kuzey Kore nükleer testleri sonlandırmayı kabul etti

Nazlı Erdol

’da yer alan habere görelideri ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada,’ın "ucu açık bir diyalogdaile nükleer silahsızlanma ve ilişkilerde normalleşme" konusunda görüşmeye niyetli olduğunu belirttiğini söyledi.yönetimindeki hükümetile nükleer silahsızlanma konusunda müzakere etmek istediğini belirtmişti. Trump geçen Cumartesi yaptığı bir konuşmada "birkaç gün önce aradı ve 'Görüşmek istiyoruz' dedi. Ben de “Biz de istiyoruz ama nükleer silahlarınızı bırakmalısınız” dedim. Bakalım, ne olacağını göreceğiz" demişti.