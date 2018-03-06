Güney Kore: Kuzey Kore nükleer testleri sonlandırmayı kabul etti

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kuzey Kore ile nükleer ve füze testlerini durdurmak konusunda uzlaştığını açıkladı. Ayrıca Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma konusunda ABD ile görüşmeyi kabul ettiği belirtildi

Güney Kore: Kuzey Kore nükleer testleri sonlandırmayı kabul etti
CNN International’da yer alan habere göre Güney Kore Ulusal Güvenlik Şefi Chung Eui-yong, Kuzey Kore lideri ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, Pyongyang’ın "ucu açık bir diyalogda ABD ile nükleer silahsızlanma ve ilişkilerde normalleşme" konusunda görüşmeye niyetli olduğunu belirttiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümet Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda müzakere etmek istediğini belirtmişti. Trump geçen Cumartesi yaptığı bir konuşmada "Kuzey Kore birkaç gün önce aradı ve 'Görüşmek istiyoruz' dedi. Ben de “Biz de istiyoruz ama nükleer silahlarınızı bırakmalısınız” dedim. Bakalım, ne olacağını göreceğiz" demişti.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Air France yeniden greve gidiyor

Air France yeniden greve gidiyor
Robot aşçı Flippy Pasadena'da hamburger ustası olarak işe başladı

Robot aşçı Flippy Pasadena'da hamburger ustası olarak işe başladı
Netflix çocukları koruma altına alıyor

Netflix çocukları koruma altına alıyor
127 milyon yıllık kuş fosili bulundu

127 milyon yıllık kuş fosili bulundu
Kuzey Kore'de 'samimi' görüşme

Kuzey Kore'de 'samimi' görüşme
Doktorlar yaşamaz demişti, oysa şimdi...

Doktorlar yaşamaz demişti, oysa şimdi...
Trump'ın gümrük vergilerinin yükü Amerikalıların üstüne kalacak'

Trump'ın gümrük vergilerinin yükü Amerikalıların üstüne kalacak'
İtalya'da parlamentodaki dağılım büyük oranda belli oldu

İtalya'da parlamentodaki dağılım büyük oranda belli oldu
Son 10 yılda 25 milyon çocuk evliliği engellendi

Son 10 yılda 25 milyon çocuk evliliği engellendi
Avustralya’da dünyanın en eski şişe mesajı bulundu

Avustralya’da dünyanın en eski şişe mesajı bulundu
Otobanda 165 kilometre boyunca ters istikamette gitti

Otobanda 165 kilometre boyunca ters istikamette gitti