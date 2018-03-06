Güney Kore: Kuzey Kore nükleer testleri sonlandırmayı kabul etti

CNN International
’da yer alan habere göre Güney Kore Ulusal Güvenlik Şefi Chung Eui-yong, Kuzey Kore
lideri ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, Pyongyang
’ın "ucu açık bir diyalogda ABD
ile nükleer silahsızlanma ve ilişkilerde normalleşme" konusunda görüşmeye niyetli olduğunu belirttiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump
yönetimindeki hükümet Kuzey Kore
ile nükleer silahsızlanma konusunda müzakere etmek istediğini belirtmişti. Trump geçen Cumartesi yaptığı bir konuşmada "Kuzey Kore
birkaç gün önce aradı ve 'Görüşmek istiyoruz' dedi. Ben de “Biz de istiyoruz ama nükleer silahlarınızı bırakmalısınız” dedim. Bakalım, ne olacağını göreceğiz" demişti.
DHA
Nazlı Erdol