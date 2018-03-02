Güney Kore, Kuzey Kore'ye elçi göndermeyi planlıyor

Nazlı Erdol

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Moon'un,'ye elçi gönderme planından dün 30 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı'a da bahsettiği belirtildi.Trump'ın, Moon'un planına nasıl karşılık verdiği hakkında bilgi paylaşılmadı.Yonhap ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Pyongyang'a özel temsilci gönderme planıyla ilgili olarak Seul ve Washington'ın "ortak bir tavır belirlemek" için yakın temas içinde olduklarını kaydetti.Haberdenınve'in, "Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmayı başarmak için maksimum baskıyı sürdürmek gerektiği dahil, Kuzey Kore'ye ortak bir yanıt vermek konusunda Kore Cumhuriyeti ile yakın temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.Cavey,'nın tam olarak nükleer silahlardan arındırılmasının tartışılamaz olduğu konusundaki kararlılığını vurgulamak içinile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.'dan dün yapılan yazılı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin detayları paylaşılmıştı. Açıklamada ayrıca, "Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmeler konusunda Başkan Trump'ı bilgilendirdi. Öte yandan Trump ile Moon, Kuzey Kore ile yürütülen herhangi bir diyaloğun kesin, net, geri dönülemez ve test edilebilir bir nükleerden arınma amacıyla hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı." ifadesine yer verilmişti.'ninkentindeki kış olimpiyatlarının kapanış töreni için Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General, önceki gün, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelmişti. Görüşmede,'un Washington ile bağları güçlendirme isteğini dile getiren Kim, Kuzey Kore'ninile görüşmelerde bulunmaya açık olduğunu ifade etmişti.