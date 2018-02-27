Güney Kore'nin eski lideri Park'ın 30 yıl hapsi istendi

Güney Kore'de savcılar ülkenin eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak suçundan 30 yıl hapsini istedi

Güney Kore'nin eski lideri Park'ın 30 yıl hapsi istendi
Güney Koreli savcılar ülkeyi sarsan yolsuzluk skandalı nedeniyle geçen sene martta görevden alınan ve yaklaşık bir yıldır cezaevinde gözaltında tutulan 66 yaşındaki Park Geun-hye'nin yolsuzluk ve görevini kötüye kulanma suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
 

SAVCILAR 30 YIL HAPİS VE 110 MİLYON DOLAR PARA CEZASI TALEP ETTİ


Savcılara mahkemede yaptıkları açıklamada "Mahkemeden 18. devlet başkanı olarak en büyük sorumluluğu üstlenmesi gereken sanığa 30 yıl hapis cezası ve 118.5 milyar won (110 milyon dolar) para cezası vermesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Savcılar Park'ın uzun yıllar boyunca en yakın arkadaşı ve sırdaşı olan Choi Soon-sil ile iş birliği halinde Samsung'un da aralarında olduğu 3 Güney Koreli şirketten çeşitli iltimaslar karşılığında 59.2 milyar won (52 milyon dolar) rüşvet aldığını ya da alma girişiminde bulunduklarını da öne sürdü.

Park daha önce 18 büyük şirketi Choi'nin kontrol ettiği iki kuruluşa 77.4 milyar wonluk (71 milyon dolar) bağış yapmaya zorlamakla suçlanmıştı.

Seul Bölge Mahkemesi bu ay Choi'yi görevini kötüye kullanmak, rüşvet ve hükümet işlerine müdahaleden  suçlu bulunmuş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
 

GÜNEY KORE TARİHİNDE YARGI TARAFINDAN GÖREVDEN ALINAN İLK DEVLET BAŞKANI OLMUŞTU


Parlamento, 2016'da yaptığı oylamada Park'ın görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Park, Anayasa Mahkemesi'nin 8 yargıçtan oluşan heyetinin, 2017'de devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermesinin ardından tutuklanmıştı. Park, Güney Kore tarihinde yargı tarafından görevden alınan ilk devlet başkanı olmuştu.


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