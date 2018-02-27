Güney Kore'nin eski lideri Park'ın 30 yıl hapsi istendi

SAVCILAR 30 YIL HAPİS VE 110 MİLYON DOLAR PARA CEZASI TALEP ETTİ

GÜNEY KORE TARİHİNDE YARGI TARAFINDAN GÖREVDEN ALINAN İLK DEVLET BAŞKANI OLMUŞTU

Nazlı Erdol

Güney Koreli savcılar ülkeyi sarsan yolsuzluk skandalı nedeniyle geçen sene martta görevden alınan ve yaklaşık bir yıldır cezaevinde gözaltında tutulan 66 yaşındaki'nin yolsuzluk ve görevini kötüye kulanma suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Savcılara mahkemede yaptıkları açıklamada "Mahkemeden 18. devlet başkanı olarak en büyük sorumluluğu üstlenmesi gereken sanığa 30 yıl hapis cezası ve 118.5 milyar won (110 milyon dolar) para cezası vermesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.Savcılar Park'ın uzun yıllar boyunca en yakın arkadaşı ve sırdaşı olanile iş birliği halinde Samsung'un da aralarında olduğu 3 Güney Koreli şirketten çeşitli iltimaslar karşılığında 59.2 milyar won (52 milyon dolar) rüşvet aldığını ya da alma girişiminde bulunduklarını da öne sürdü.Park daha önce 18 büyük şirketi Choi'nin kontrol ettiği iki kuruluşa 77.4 milyar wonluk (71 milyon dolar) bağış yapmaya zorlamakla suçlanmıştı.bu ay Choi'yi görevini kötüye kullanmak, rüşvet ve hükümet işlerine müdahaleden suçlu bulunmuş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı., 2016'da yaptığı oylamada Park'ın görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Park,nin 8 yargıçtan oluşan heyetinin, 2017'de devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermesinin ardından tutuklanmıştı. Park,tarihinde yargı tarafından görevden alınan ilk devlet başkanı olmuştu.