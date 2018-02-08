Güney Kore polisi Samsung'un patronunu şüpheli ilan etti

Anavatanında "kanunların üzerinde" olmakla eleştirilen Samsung'un patronu Lee Kun-hee, oğlunun hapisten çıkmasından birkaç gün sonra Güney Kore polisi tarafından yeni bir vergi kaçakçılığı davasının baş şüphelisi ilan edildi

Güney Kore polisi Samsung'un patronunu şüpheli ilan etti
Samsung imparatorluğunun tepe isimleri Güney Kore polisinin yakın takibinde. Şirketin varisi Jay Y. Lee yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle bir yıl hapis yattıktan sonra gözetimli olarak serbest bırakılmıştı.

Lee’nin serbest bırakılması üzerine Güney Koreli siyasetçi Park Yong-jin “Bu hayal kırıklığı yaratan karar, Samsung’un kanunların ve mahkemenin üzerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi” demişti.

Polis şimdi Lee’nin babası ve Samsung Electronics’in patronu olan Lee Kun-hee’nin yeni bir soruşturmanın birinci şüphelisi olduğunu açıkladı. Güney Kore polisi, 2014 yılında kalp krizi geçiren Lee’nin 8,2 milyar won (7,5 milyon dolar) vergi kaçakçılığı yaptığından ve bunu yaparken Samsung çalışanlarının banka hesaplarını kullandığından şüpheleniyor.

Polis, Lee’nin sağlık durumu nedeniyle sorgulanmayacağını belirtirken; soruşturma dosyasının savcılığa gönderileceğini duyurdu. Polisin savcılığa göndereceği dosyada “Samsung patronu Lee Kun-hee ve şirketin diğer 72 yöneticisi tarafından 260 ayrı banakda açılan banka hesaplarıyla 8,2 milyar won vergi kaçırıldığından şüphelenmektedir” yazıldığı belirtildi.

Güney Kore’de büyük firmaların suçlarının üstünün örtüldüğü iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Samsung varisi Jay Y. Lee’nin dev bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası tutuklanması, Güney Kore eski başkanı Park geun-hye’nin istifasına kadar uzanan politik ve ekonomik bir çalkantıyı beraberinde getirmişti.


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