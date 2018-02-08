Güney Kore polisi Samsung'un patronunu şüpheli ilan etti

Can Hakman

imparatorluğunun tepe isimleripolisinin yakın takibinde. Şirketin varisi Jay Y. Lee yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle bir yıl hapis yattıktan sonra gözetimli olarak serbest bırakılmıştı.Lee’nin serbest bırakılması üzerine Güney Koreli siyasetçi Park Yong-jin “Bu hayal kırıklığı yaratan karar,’un kanunların ve mahkemenin üzerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi” demişti.Polis şimdi Lee’nin babası ve’in patronu olan Lee Kun-hee’nin yeni bir soruşturmanın birinci şüphelisi olduğunu açıkladı.polisi, 2014 yılında kalp krizi geçiren Lee’nin 8,2 milyar won (7,5 milyon dolar) vergi kaçakçılığı yaptığından ve bunu yaparken Samsung çalışanlarının banka hesaplarını kullandığından şüpheleniyor.Polis, Lee’nin sağlık durumu nedeniyle sorgulanmayacağını belirtirken; soruşturma dosyasının savcılığa gönderileceğini duyurdu. Polisin savcılığa göndereceği dosyada “patronu Lee Kun-hee ve şirketin diğer 72 yöneticisi tarafından 260 ayrı banakda açılan banka hesaplarıyla 8,2 milyar won vergi kaçırıldığından şüphelenmektedir” yazıldığı belirtildi.’de büyük firmaların suçlarının üstünün örtüldüğü iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Samsung varisi Jay Y. Lee’nin dev bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası tutuklanması,eski başkanı’nin istifasına kadar uzanan politik ve ekonomik bir çalkantıyı beraberinde getirmişti.