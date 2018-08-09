Güney Kore'de aşırı sıcaklar 42 can aldı

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti

09 Ağustos 2018, Perşembe 10:58
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"South China Morning Post" gazetesindeki habere göre, ülkede son 111 yılın en yüksek seviyesine ulaşan sıcaklar nedeniyle mayıs sonundan bu yana 42 kişi öldü.

Sıcaklıkların 40 dereceye dayandığı ülkede, yaklaşık 3 bin 500 kişi beyin kanaması gibi rahatsızlıklardan dolayı hastanelerde tedavi gördü.

Hükümet, klima kullanımını teşvik etmek için, son iki aydır elektrik fiyatlarında indirime gitti.

AA

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