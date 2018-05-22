Güney Sudan'ın Pibor kasabasındaki yaklaşık 210 çocuk asker, kayıp çocukluklarını geri alma, ailelerine dönme ve hayattaki tüm potansiyellerine ulaşmak için yeni fırsatlardan en iyi şekilde yararlanma umuduyla silahlarını bıraktı.

Güney Sudanlı gençler, oynamak, öğrenmek ve eğlenmek yerine, en kıymetli yıllarını ülkenin savaşan tarafları arasında savaşan askerler olarak geçirdi. Pibor kasabasındaki çocuk askerlerden biri olan 14 yaşındaki Nyichuoc, haberci, aşçı, hizmetçi ve nihayetinde bir savaşçı olarak ormanda 5 yıl geçirdi. Ormanda yaşadıkları hayattan bahseden Nyichuoc, "Komutanlarla ilişkilerimiz iyiydi. Ormandaki hayat, Güney Sudan'ın bazı bölgelerinde yaşanan ıstırabın karşısında çok daha iyiydi. Yemeksiz acı çektik. Kimse bize yemek vermedi. Bu yüzden, tek bir hedefle ormana gittim, Güney Sudan'ı yok etmek, böylece başkaları tarafından devralınabilirdi" dedi.

Çocuk askerler, hoş geldin hediyesi olarak verilen kendilerini sivil hayata geri getirecek olan ve içinde kitap, kalem, giysi ve diğer ihtiyaç malzemeleri bulunan çantalarını alıp, silah teçhizatlarını bıraktı. Birçoğu zorla asker yapılırken, diğerleri başka seçenekleri olmadıklarını söyledi. Ancak, onlar ebeveynleri öldürüldükleri ve hayatta kalmak için başka bir yolları olmadıkları için ormana yöneldiklerini belirtti.

Güney Sudan'daki çocuk koruma birimi olan BM Misyonu'nun (UNMISS) başında bulunan eski bir asker çocuk olan Alfred Orono Orono, bu çocuklara yeni fırsatlar sunmanın ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi. Orono, “Birilerinin çocukların haklarını savunduğunu ve bu yüzden savaştıklarını, ya da çocukların geleceğini savunduklarını ve bu yüzden savaştıklarını, ya da ülkenin geleceğini savunduklarını ve bu yüzden savaştıklarını söylemeleri mantıklı değildir. Çocuklar gelecektir, geleceği yıkarsanız geleceği savunamazsınız. Bu yüzden birlikte, omuz omuza çalışalım ve sözcükleri eyleme geçirdiğimizden emin olalım" dedi.

Kanada'nın Güney Sudan Büyükelçisi Alan Hamson ise, "Çocukların askere alınmasına ve kullanılmasına kesin bir son vermek, ancak Güney Sudan'da çocukların işe alındığı bir silahlı grup olmadığında ve çatışmaların sona ermesi durumunda mümkün olacaktır. Bu bağlamda, Güney Sudan ihtilafının taraflarının, Addis Ababa'da Yüksek Düzeyde Yeniden Canlandırma Forumuna katılmak için toplandıkları bu günde çocuk askerlerin serbest bırakılması çok güzel" diye konuştu.

Güney Sudan'da şimdiye kadar 135'i kız olmak üzere 728 çocuk asker serbest bırakıldı. Geride binlerce çocuk sırasını bekliyor.