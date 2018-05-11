Güney Yarım Küre'nin en büyük dalga boyu 23,8 metre

Nazlı Erdol

'nın'nda bir şamandıradan ölçülen 23,8 metrelik dalga'nin en büyük dalgası olarak kayıtlara geçti.Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, mart ayında Campbell Adası'na yerleştirilen bir şamandıradan 23,8 metre yüksekliğinde bir dalga ölçüldüğü kaydedildi.Deniz bilimci, sekiz katlı bina yüksekliğindeki dalganın şimdiye kadar şamandıradan ölçülen en yüksek dalga olduğunu söyledi.Durrant, bu büyük dalganın alçak basınç sistemi ve kuvvetli fırtına nedeniyle oluştuğunu belirtti.'nıneyaletinde 2012 yılında ölçülen 22 metrelik dalga Güney Yarım Küre'nin en yüksek dalgası olarak kayıtlara geçmişti.