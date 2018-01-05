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Güngören'de baba dehşeti! Çocuğunun boynuna bıçak dayadı

Türkiye İstanbul Maltepe'den iki çocuğunu tüfekle vurup intihar eden babanın şokunu henüz atlatamadan benzer bir olay da bu sabah Güngören'de yaşandı. 4 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan kişiye vatandaşlar son anda engel oldu. Güngören'de yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yanısıdı.  

05 Ocak 2018, Cuma 11:05
Güngören'de baba dehşeti! Çocuğunun boynuna bıçak dayadı
İki çocuğunu öldürüp intihar eden baba olayının şoku devam ederken benzer bir haber Güngören'den geldi. Bu defa babaya vatandaşlar engel oldu, korkulan olmadı. 

Güngören'de meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gelişti; Bir kişi Fatih'te çocuğuyla birlikte bindiği taksiyi gasp ederek Güngören'e geldi. Henüz 4 yaşlarında olan kız çocuğunun kafasına siyah bir örtü örten adam, ilk olarak araçtan indirdiği çocuğunu sokakta gezdirmeye başladı. Çocuğunu bir noktada duvara bakarak durmasını isteyen adam bir süre elinde bulunan şeyleri sokağa fırlattı. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği adam koşar adımlarla terk ettiği taksiye doğru geldi.


BOĞAZINA BIÇAK DAYADI


Bu sırada yoldan geçen iki kadın duruma tepki gösterdi. Adamın peşinden gelen mahalle sakinleri çocuğu kurtarmaya çalıştı. Aracın etrafını saran vatandaşlar adamın kaçmasını engelledi. Arabayla kaçamayacağını anlayan adam, yeninden kucağına aldığı çocuğunun boğazına bıçak dayayarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Mahallelinin etrafını sardığı adam olay yerine gelen Güngören İlçe Emniyet Amirliğine ait ekipler tarafından gözaltına alınırken yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


Geçtiğimiz günlerde Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bir baba,  2-4 yaşlarında 2 kız çocuğuna pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüş, ardından aynı tüfekle intihar etmişti. 

 


 

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