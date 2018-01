Günışığı Türkiye’yi aydınlatacak

Haber Merkezi

Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Günışığı Projesi 700 çocuğa umut olurken, 2018'de 200 oğrenciye daha eğitim verilmesi hedefleniyor.Günışığı Projesi’nin İstanbul ayağında 63 çocuk ve ailesine projeye dahil olmaları için seminer verildi. Hedef önümüzdeki dönemde Proje'nin Türkiye’nin her ilinde uygulanması.2014 yılında 100 öğrenciyle başlayan Günışığı Projesi’nde, tıbben görme engelli kabul edilen azgören çocukların yüzde 60'ı, projede aldıkları eğitimler ile normal okullarda eğitime geçiş yaptı. Bu sayede görme engelli sayılan çocuklar proje sayesinde artık nota okuyarak gitar çalabiliyorgören yazı ile yazıp kitap okuyabiliyor.Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu “Çocuklarımız, buradaki bireysel eğitim ve değerlendirmenin ardından 7 ay boyunca uzaktan eğitime tabi tutuluyorlar. Bu sayede şimdiye kadar 58 ilimizden 700 çocuğumuz erken müdahale eğitimiyle “görmeyi” öğrendi; hem onların hem de ailelerinin hayatları değişti” dedi.Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, tıbben görme engelli kabul edilen, yüzde 1 ile 10 arasında görme kalıntısına sahip çocuklara Günışığı Projesi ile destek vermeye devam ediyor.Bu kapsamda; Günışığı Projesi’nin İstanbul’daki ayağı çerçevesinde, 63 çocuğa ve ailesine projeye dahil olmaları için seminer verildi.Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı’nın yeni döneminde eğitim alacak çocuklara; bireysel değerlendirme, eğitim ve aile farkındalık semineri verildi.2014 yılında 100, ardından her yıl 200 öğrenciyle eğitimlere başlanan Günışığı Projesi’nde, tıbben görme engelli 700 çocuk yararlandı ve bu çocukların yüzde 60'ı normal okulda eğitim almayı başardı.Günışığı Projesinde eğitim alıp görme yetisini artıran çocuklarla bir araya gelen Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, Türk Telekom olarak az Günışığı Projesi’ni Türkiye'nin her yerine taşıyacaklarını söyledi. Kutlu, “Biz Günışığı Projemizi Türkiye’nin her ilinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.Bu kapsamda Projemizin İstanbul ayağında, çocuklarımıza ve ailelerine projeye dahil olmaları için eğitim seminerleri verildiı. Bu kapsamda eğitim alacak olan çocuklarımıza bireysel değerlendirme, eğitim ve aile farkındalık semineri veriliyor. Türk Telekom'un teknolojisi ve yaygın altyapısı sayesinde Proje’de verilen eğitimleri uzaktan da erişilebilecek şekilde kurguladık.Çocuklarımız, buradaki bireysel eğitim ve değerlendirmenin ardından 7 ay boyunca uzaktan eğitime tabi tutuluyorlar. Bu sayede şimdiye kadar 58 ilimizden 700 çocuğumuz erken müdahale eğitimiyle “görmeyi” öğrendi; hem onların hem de ailelerinin hayatları değişti.Verilen eğitimlerin yanı sıra Türk Telekom olarak az gören çocuklarımız için eğitici bir oyun uygulaması da hazırladık. ‘Günışığı oyunları’, Türkçe ve İngilizce olarak operatör bağımsız ve ücretsiz bir şekilde akıllı telefonlardan indirilebiliyor. Gururla söylüyorum ki bu dünyada ilk ve tek” dedi.Engelsiz Yaşama Derneği (EYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Turgut, proje kapsamında eğitim alan öğrencileri 7 ay boyunca tüm eğitim süreçlerinde izlediklerini ve sonraki süreçlerde de çocukların ve ailelerin desteğe ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.EYDER Başkanı Turgut, “Eğitimler özellikle 0 ile 3 yaş arasında daha etkili oluyor. Proje kapsamında uygulanan yüz yüze eğitimde özel eğitim yöntemlerinden, çeşitli teknoloji ve testlerden faydalandıklarını bildirdi. Bu testlerle çocuğun eğitsel görme değerlendirmesini yaparak çocuğun işlevsel görme becerisini belirliyoruz. Eğitsel değerlendirme sonucunda hazırladığımız bireysel eğitim programları çerçevesinde uzaktan eğitim uygulamalarını görsel videolar aracılığı ile yürütüyoruz. Ayrıca çocuğun gittiği kreşte, okulda sorumlu kişilerle veya rehberlik öğretmenleri ile iletişime geçiyoruz” dedi.2017-2018 eğitim öğretim yılının sömestr tatilinin ilk gününde; Günışığı Projesi ile görme yetisini ilerleten çocuklar, Türk Telekom’un basketbol takımı Mavi Kaplanlar’ın maçını izlediler.Projede, az görenlerin görme duyusu, yaparak yaşayarak öğrenme modeli ile herhangi bir optik araç kullanmadan, göz kaslarını kullanmaya yönelik doğal yöntemler kullanılarak işlevsel hale getiriliyor. Bu kapsamda öğrencilerin günlük hayatta bu görme yetisini kullanması sağlanıyor.Projenin ilk aşamasında öğrencilere ve ailelerine eş zamanlı yüz yüze eğitim veriliyor. Bu eğitimin ardından 7 ay boyunca öğrencilere Türk Telekom’un tablet ve internet gibi teknolojik desteği ile uzaktan eğitim veriliyor. Öğretmenler 7/24 öğrencilerin sorularına yanıt veriyor.Tüm çalışmalardan sonra görme yetisi belirli bir seviyeye ulaştığında destek teknolojilerden faydalanılarak çocukların her türlü yazılı materyale ulaşmasına destek olunuyor.Örneğin dijital büyüteç ve ekran okuma gibi teknolojiden de destek alınıyor. Türk Telekom’un Arge birimi ile çocukların görmelerini işlevsel hale getirmek için hologramlar üretiyor. Bunu bütün dünya ile ücretsiz paylaşıyor.177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir.Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2017 itibarıyla 13,4 milyon sabit erişim hattı, 9,4 milyon genişbant ve 19,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.095 çalışanıyla hizmet vermektedir.Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.