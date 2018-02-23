Güntekin Onay’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tahmin

Erdinç Şahin

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan’de pazar günü oynanacakmaçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.“Bence eğeröne geçerse galibiyet anlamında önemli olacak. Çünkü,’nin planlarını bozmak için, Fenerbahçe’ye karşı gol bulmak lazım. Fenerbahçe geriye düştüğü maçlarda kazanamıyor. Fenerbahçe’nin planı bozulduğu zaman başka plana geçmesi gerekiyor. Geriye düştüğü maçlarda gördük.karşı iyi başladılar ama golü kalesinde gördüler ve demoralize oldular. Trabzonspor o bölümlerde iyi bir oyun sergilemişti.”