Güntekin Onay’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tahmin

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Güntekin Onay Süper Lig
’de pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe
maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sarı-lacivertlilerin geriye düştüğü maçları kazanamadığını ifade eden Onay, “Beşiktaş öne geçerse kazanır” yorumunda bulundu.
Güntekin Onay’ın derbiyle ilgili değerlendirmeleri şöyle:
“Bence eğer Beşiktaş
öne geçerse galibiyet anlamında önemli olacak. Çünkü, Fenerbahçe
’nin planlarını bozmak için, Fenerbahçe’ye karşı gol bulmak lazım. Fenerbahçe geriye düştüğü maçlarda kazanamıyor. Fenerbahçe’nin planı bozulduğu zaman başka plana geçmesi gerekiyor. Geriye düştüğü maçlarda gördük. Trabzonspor’a
karşı iyi başladılar ama golü kalesinde gördüler ve demoralize oldular. Trabzonspor o bölümlerde iyi bir oyun sergilemişti.”
Erdinç Şahin