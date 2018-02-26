Gupse Özay, 12 yılda 24 kez ev değiştirdiğini açıkladı

Gupse Özay'dan güldüren Süper Mavi Kanlı Ay paylaşımı

Büşra Kamış

Kanal D’de yayınlanan 'Magazin D' programının haberine göre; aile ziyaretine gitmek için geldikleri havalimanında objektiflere takılan Barış Arduç-Gupse Özay çift, gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.İstanbul'a taşındığı 2006 yılından bu yana 24 kez ev değiştiren Gupse Özay, "1.5 yıldır şimdiki evimde oturuyorum, bu benim için rekor. Hiperaktif biriyim. Bu yüzden zaman zaman Barış'a hayatı zindan ediyorum" açıklamasında bulundu.İkili, şu anda Etiler'de bir dairede birlikte yaşıyor